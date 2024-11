Política G20: Cúpula no Rio fecha orla de Copacabana, estações de metrô e o Aeroporto Santos Dumont

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2024

Por conta do evento, um forte esquema de segurança foi montado e a cidade passa por diversas interdições. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Por conta do evento, um forte esquema de segurança foi montado e a cidade passa por diversas interdições. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Apesar das interdições no trânsito do Rio de Janeiro para o G20, os moradores da cidade não estão sofrendo com congestionamentos nos principais pontos. Nas câmeras de monitoramento do Centro de Operações Rio (COR), não houve registro de engarrafamento na Zona Sul, no Centro, na Zona Oeste e nem na Zona Norte nessa segunda-feira (18).

Por conta do evento, um forte esquema de segurança foi montado e a cidade passa por diversas interdições. Além disso, um megaferiado foi decretado de sexta-feira (15) até quarta para reduzir a movimentação de carros e pedestres. A orla de Copacabana, algumas estações de metrô, o Aterro do Flamengo e até o Aeroporto Santos Dumont tem sua circulação afetada.

Em Copacabana, o trecho entre a Rua Francisco Otaviano e Avenida Princesa Isabel ficará fechado até as 18h de terça-feira para os deslocamentos das delegações participantes da Reunião de Cúpula do G20, no Museu de Arte Moderna (MAM), no Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio. Os moradores da Avenida Atlântica podem acessar os bloqueios ao apresentar comprovante de residência.

Cinco estações do metrô ficam fechadas em função da reunião da cúpula do G20. O pedido de fechamento foi feito pelas Forças de Segurança. Neste período, as estações Uruguaiana, Carioca, Cinelândia, Glória e Catete não funcionam, para embarque e desembarque, das 8h às 19h. As demais estações seguem funcionando normalmente.

O aeroporto Santos Dumont, na região central do Rio, seguirá fechado até esta terça, em razão da Cúpula do G20. A interrupção das operações aéreas comerciais no terminal atendem a um pedido do prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PSD). As operações comerciais programadas para o terminal poderão ser redirecionadas para o Aeroporto do Galeão, de acordo com as diretrizes operacionais das companhias aéreas e a capacidade operacional daquele aeroporto.

De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, a suspensão temporária dos voos foi necessária diante das restrições de mobilidade nas proximidades do Museu de Arte Moderna, onde será realizada a Cúpula do G20, localizado a 550 metros do Aeroporto Santos Dumont.

Cariocas e turistas que frequentaram a Praia e o Aterro do Flamengo, nessa segunda-feira, são revistados por agentes da Guarda Municipal. A decisão funciona como prevenção à entrada de armas e bombas nas áreas de lazer próximas ao Museu de Arte Moderna (MAM), onde é realizada a Cúpula do G20, com a presença de chefes de Estados.

As revistas ocorrem nas passagens subterrâneas da Avenida Infante Dom Henrique, no Flamengo, onde foram instaladas cercas divisórias para organizar e controlar o fluxo de pedestres. A fiscalização foi realizada por guardas municipais equipados com detectores de metais, com o apoio de militares do Exército. A circulação de bicicletas e patinetes está proibida no local.

