Por Redação O Sul | 14 de maio de 2022

Chefe da diplomacia alemã: "Apoiaremos as medidas (...) que a Ucrânia adotará para garantir a liberdade e a paz no país". (Foto: Reprodução)

O Grupo dos Sete (G7) “nunca reconhecerá” as fronteiras que a Rússia deseja impor à força em sua guerra na Ucrânia, afirmaram neste sábado (14) os ministros das Relações Exteriores do G7, que reúne às sete nações mais ricas do planeta.

“Nunca reconheceremos as fronteiras que a Rússia tenta mudar com sua intervenção militar”, afirmaram os ministros em um comunicado divulgado após a reunião em Wangels, norte da Alemanha.

“Vamos manter nosso compromisso de apoiar a soberania e a integridade territorial da Ucrânia, incluindo a Crimeia”, acrescenta a nota.

A chefe da diplomacia alemã, Annalena Baerbock, cujo país assume a presidência do G7 este ano, insistiu que a Ucrânia deve “decidir por conta própria” sobre o assunto “porque é seu território”.

“Apoiaremos as medidas (…) que a Ucrânia adotará para garantir a liberdade e a paz no país”, declarou durante uma entrevista coletiva ao final da reunião.

O comunicado do G7 foi divulgado em um momento de intensificação dos combates na região do Donbass (leste), controlada parcialmente desde 2014 por separatistas pró-Moscou e onde a Rússia concentra a ofensiva há algumas semanas, mas sem registrar avanços significativos.

Os ministros voltaram a pedir à Rússia que “acabem com a guerra que começou sem provocação (por parte da Ucrânia) e com o sofrimento trágico e as perdas de vidas humanas que continua provocando”.

Também pediram a Belarus que “pare de facilitar a intervenção da Rússia e respeite seus compromissos internacionais”.

Os sete países (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) também condenaram “as ameaças irresponsáveis do uso de armas químicas, biológicas ou nucleares” por parte do presidente russo Vladimir Putin.

O G7 prometeu “ampliar as sanções” econômicas contra Moscou por sua invasão do território ucraniano para “setores nos quais a Rússia é particularmente dependente” e pediu ao governo da China para “não minar” as medidas punitivas.

“Pedimos à China que não ajude a Rússia em sua guerra de agressão contra a Ucrânia, para não minar as sanções impostas à Rússia por seu ataque contra a soberania e a integridade territorial da Ucrânia, que não justifique a ação da Rússia na Ucrânia e que renuncie à manipulação da informação, à desinformação e outras medidas para legitimar a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia”, afirma o comunicado final.

