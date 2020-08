Gabriela Pugliesi revelou nesta segunda-feira (17) que não bebe desde a festa em que foi “cancelada”. Logo no início da pandemia de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, a influencer reuniu amigos em sua casa para uma celebração. Ela, inclusive, chegou a testar positivo para o novo coronavírus antes da reunião.

Em seus stories, a musa fitness afirma recorrer a florais quando sente cólicas e dor de cabeça, o que só tem quando está de ressaca. “Sempre fui mais da vibe homeopática. Nunca tive dor de cabeça na vida, apenas de ressaca, quando eu bebia. Gente, não bebo faz mais de três meses, desde o episódio”, afirma ela.

Após a festa, Pugliesi preferiu se afastar das redes sociais e chegou a perder seguidores e contratos com marcas. Há aproximadamente um mês, ela reativou seu perfil no Instagram e, em seguida, foi acusada pela web de produzir seu pedido de desculpas devido ao excesso de cortes no vídeo e a estética escolhida para reaparecer na internet.