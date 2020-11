Porto Alegre Games e literatura se unem em combinação que faz sucesso entre jovens

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

(Foto: Divulgação)

Num momento com tantas ferramentas tecnológicas à disposição, ficamos tão conectados às telas que podemos ficar meses sem encostar em um livro e nem percebermos. Mas e se esses mundos se unissem? Essa é uma tendência na literatura, que tem cada vez mais títulos sobre o universo dos games.

Segundo pesquisas, o Brasil tem o 13º maior mercado de games no mundo. E esse universo não se prendeu apenas às telas de aparelhos eletrônicos. Os personagens, espaços e desafios já conhecidos pelos gamers vêm ganhando as páginas de livros que fazem sucesso entre o público jovem. Uma das referências da área é Jim Anotsu, que tem livros publicados em 13 países.

“Antes de ser um gamers que escreve, eu sou um escritor que joga. Uma coisa que eu gosto muito nos games, principalmente nos mais recentes, é a maneira como eles pensam de forma não linear, eles tem histórias e personagens”, destacou o escritor Jim Anotsu.

No último sábado (07), Jim participou do ‘Games e Literatura: uma jornada de muitas fases’ na 66ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre. Em bate-papo com o escritor e designer de jogos Felipe Dal Molin e com mediação da jornalista Adriana Amaral, Jim falou sobre a influência do universo geek e da cultura pop em áreas como literatura, cinema e música.

“Você está sempre procurando essas coisas novas, e eu acho que depende do leitor. Alguém quer experimentar só o jogo e ali está suficiente. Se você tem uma ligação com o material, você vai atrás disso e quer mais daquele mundo”, revelou Jim Anotsu.

