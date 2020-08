Um elemento norteia a busca por vida fora da Terra: água líquida. Mas ela pode vir não em três, mas em seis formas diferentes. Um dos estados, chamado de água superiônica, seria uma grande parte da estrutura de Urano e Netuno, segundo modelos computacionais desenvolvidos por pesquisadores da Escola Internacional de Estudos Avançados (SISSA) e da Universidade da Califórnia (UCLA).

“Hidrogênio e oxigênio são os elementos mais comuns no Universo, juntamente com o hélio. É fácil deduzir que a água é um dos principais constituintes de muitos corpos celestes”, disseram os pesquisadores em um comunicado da SISSA.

Dos quatro estados da água, três estão presentes no interior dos dois planetas, líquido, sólido e superiônico. Este último se comporta de uma das maneiras mais bizarras da física.

Cristais de gelo a milhões de graus

Na experiência que comprovou a sua existência, levada a cabo em 2019 no Laboratório de Laser Energetics em Brighton, um dos lasers mais poderosos do mundo explodiu uma gota d’água, criando uma onda de choque que elevou a pressão do líquido para milhões de atmosferas e sua temperatura, a milhares de graus.

Os cientistas então descobriram que os átomos da água dentro da onda de choque haviam congelado, formando gelo cristalino – ou água superiônica, escura e quatro vezes mais pesada que o gelo comum.

Para os pesquisadores, Urano pode ter um núcleo congelado. Essa seria a explicação de o planeta não ser tão luminoso, já que isso faz que pouco calor se mova até a superfície. Além disso, a água super iônica de Urano e Netuno é mais eletricamente condutora do que a da Terra e pode compor uma grande parte das camadas internas dos gigantes gasosos.

“A condução térmica e elétrica nos conta a a história de um planeta, como e quando ele foi formado, como ele esfriou. É fundamental analisá-los com ferramentas como a que desenvolvemos”, disseram os cientistas.

Diferenças

Urano e Netuno são os dois planetas principais mais distantes conhecidos em nosso sistema solar. Ambos agora são considerados gigantes do gelo. Ambos são fundamentalmente diferentes dos maiores gigantes de gás Júpiter e Saturno e de mundos rochosos menores como a Terra. Urano e Netuno têm massas semelhantes e composições internas. Suas atmosferas externas são compostas de hidrogênio, hélio e metano, enquanto seus mantos são uma combinação de gelados de água, amônia e metano, e seus núcleos são uma mistura de rocha e gelo.

Urano tende a ter uma aparência mais branda que Netuno e é principalmente sem nuvens. A atmosfera de Netuno tem faixas mais escuras do que a de Urano, com faixas e nuvens de nuvens brancas, além de um grande “ponto escuro”.

Outra diferença importante é que as luas maiores de Urano estão em órbitas estáveis, alinhadas com a inclinação do planeta. Mas a maior lua de Netuno, Tritão, circunda o planeta em uma órbita muito inclinada.

Essas diferenças sugerem que as luas de Urano se formaram a partir do mesmo disco de poeira e gás que o próprio planeta, enquanto Triton provavelmente já foi um objeto separado capturado pela gravidade de Netuno.

Segundo os pesquisadores, essas e outras diferenças apontam para diferentes tipos de impactos que afetaram os dois planetas há muito tempo.