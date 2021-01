Flávio Pereira Gestão da pandemia pelos Estados levou Amazonas ao “fundo do poço”

Por Flavio Pereira | 15 de janeiro de 2021

Ministro da Saúde Eduardo Pazuello anunciou Comitê de Crise no Amazonas. (Foto: Divulgação/Ministério da Saúde)

O STF determinou que Estados e municípios tivessem total autonomia na gestão do enfrentamento da pandemia. Ao Governo Federal sobrou apenas a opção de liberar os recursos. Resultado: ontem, quinta-feira, o Brasil registrou 1.000 mortes em média nos últimos sete dias. Foram 1.151 óbitos em 24 horas, com um total de 207.160 mortes desde o início da pandemia, segundo os dados do consórcio de veículos de imprensa.

Agora, médicos pedem Intervenção Federal

Em estados como o Amazonas, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou a criação de um comitê de crise no estado. O objetivo é agilizar e aumentar a eficiência das tomadas de decisões acerca das ações de combate à Covid-19. A gestão da pandemia é tão caótica, que o presidente do Sindicato dos Médicos do estado, Mario Vianna, defendeu, em entrevista à imprensa, uma intervenção federal na Saúde do estado, sob o comando das Forças Armadas.

Mario Viana afirmou objetivamente que “chegamos ao fundo do poço, numa situação de guerra, numa situação em que os combates da Covid pouco podem fazer, porque não têm sequer o armamento que é o oxigênio. A prepotência, a irresponsabilidade e a incompetência levaram a isso. Profissionais estão no limite, esgotados e sofrendo ameaças do próprio governo. Somente uma intervenção federal, com a participação das Forças Armadas, que é quem sabe lidar com situações de guerra”.

Marcel, o candidato independente

O deputado federal gaúcho Marcel Van Hattem será apresentado novamente como candidato independente à presidência da Câmara dos Deputados. Ontem, o partido Novo decidiu participar da eleição para presidente da Câmara com a candidatura de Van Hattem.

Entre as prioridades da candidatura, estão as propostas de emenda à Constituição que permite a prisão em segunda instância e a que restringe o foro privilegiado aos presidentes da República, Senado e Câmara.

Marcel já concorreu ao cargo em 2019, quando conseguiu 23 votos e ficou em quinto lugar. Além de Van Hattem, Arthur Lira (PP-AL), Baleia Rossi (MDB-SP), Fábio Ramalho (MDB-MG), Capitão Augusto (PL-SP) e André Janones (Avante-MG) já anunciaram que disputam o comando da Câmara.

Ministério da Saúde: procure tratamento precoce

O tratamento precoce para o Covid-19, que vem sendo negado na maioria das unidades de Saúde de Porto Alegre, passará a ser disponibilizado em 15 dias. Nota técnica da Secretaria Municipal da Saúde segue orientação do Ministério da Saúde.

Ontem, o Ministério da Saúde renovou a orientação a todo o país:

“Para combater a Covid-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Então, fique atento! Ao apresentar sintomas da Covid-19, #NãoEspere, procure uma Unidade de Saúde e solicite o tratamento precoce.”

