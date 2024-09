Dicas de O Sul Gestão financeira: plataforma online do Banrisul oferece cursos gratuitos a qualquer cidadão

Temas incluem planejamento de gastos, reservas de emergência, dívidas e financiamentos. (Foto: Freepik)

Com o objetivo de incentivar a conscientização dos gaúchos sobre a importância da chamada “saúde financeira”, o Banrisul lançou uma plataforma on-line de cursos on-line gratuitos e abertos a qualquer interessado – cliente ou não do banco estatal do Rio Grande do Sul. Trata-se do site banrieduca.com.br, com acesso já disponível.

Já está disponível no portal uma série de capacitações sobre planejamento de gastos, reservas de emergência, dívidas e financiamentos, dentre outros temas. Basta se cadastrar por meio de um formulário com informações básicas. Os cursos também podem ser realizados através do aplicativo Moodle Mobile, de forma on ou off-line.

Conforme o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, a iniciativa fortalece a relação da instituição com a comunidade, além de contribuir para uma sociedade mais informada e consciente da importância da gestão de seus recursos: “Proporcionamos as ferramentas necessárias para que a população tenha maior compreensão e controle de suas finanças”.

A novidade faz parte de uma série de anúncios da direção do Banrisul neste mês que marca os 96 anos da instituição (celebrados no dia 12). Dentre os destaques estão novos produtos e serviços digitais, detalhados no site banrisul.com.br.

Na lista estão a Conta Digital Banrisul e a Conta Internacional Multimoedas, além do uso de tecnologias como biometria facial e de novidades no cartão Banricompras, tais como o pagamento por aproximação.

A “Conta Digital” já está disponível, bastando baixar o aplicativo (ou se dirigir a uma agência) e se cadastrar, apenas com um documento de identificação, de maneira fácil e sem burocracia, em poucos minutos. O serviço possui limites de cheque especial, cartões de crédito e Banricompras pré-aprovados, disponíveis para pessoas físicas e, em breve, para pessoas jurídicas na modalidade microempreendedor individual (MEI).

Já a Conta Global Multimoedas tem por objetivo de atender as necessidades dos clientes para viagens, compras e negócios em mercados internacionais. O produto também traz soluções para profissionais da economia digital, possibilitando o recebimento da monetização em plataformas digitais sem o pagamento de taxas extras.

A Conta Internacional, por sua vez, permite operações em até cinco moedas estrangeiras, que correspondem a 99% das transações dos brasileiros (dólar, euro, libra, dólar canadense e dólar australiano), com conversão instantânea, diretamente no aplicativo da conta, 24 horas por dia, durante toda a semana. O cartão é da bandeira Mastercard e pode ser utilizado para débito ou saque em praticamente todo o mundo.

Por meio do aplicativo do banco, os clientes já podem manifestar interesse em serem os primeiros a experimentar a novidade, que facilita compras em sites internacionais e gastos durante viagens. O presidente do Banrisul acrescenta: “Em 2023, os gastos dos brasileiros em compras no exterior totalizaram US$ 6,42 bilhões. O banco apresenta uma solução 100% digital, com operação simplificada e vantajosa aos clientes.”.

Outras novidades digitais

– Biometria facial: autenticação de cadastros e transações financeiras utilizando biometria facial é um dos métodos mais seguros para operações em aplicativos bancários.

– Assinatura digital: contratos assinados de forma digital, acabando com a necessidade de ir presencialmente até a agência para assinar documentos.

– “Minhas finanças”: funcionalidade que utiliza as informações do Open Finance para conectar saldos e limites de todas as contas e cartões de crédito, e permite que o cliente traga dinheiro de outros bancos, utilizando apenas o aplicativo Banrisul.

– Seguro de vida digital: jornada 100% digital para contratação de coberturas e assistências personalizadas.

– “Banricap Sonhos”: título de capitalização de 60 meses, no valor de R$ 60 a R$ 300 mensais (sempre múltiplos de 10), por meio do qual o cliente concorre a sorteios semanais, mensais e semestrais de até R$ 1 milhão. Ao final do prazo, é possível resgatar 100% do investimento, corrigido pela TR. O produto é exclusivo para o aplicativo.

– Banricompras por aproximação: pagamento por aproximação, utilizando o cartão Banricompras no débito, ou no pré-datado ou no parcelado; ou via aplicativo Banrisul no ícone Pagar com Banricompras.

– Nova jornada Banricompras: principais funcionalidades do Banricompras agrupadas em uma única área do aplicativo – extrato, gerenciamento de limites, personalização e configuração do cartão, bloqueio e desbloqueio de compras por aproximação.

– “API Pix Cobrança”: solução que permite às empresas integrar os serviços e funcionalidades do pix Banrisul nos seus sistemas, por exemplo, soluções de TEF, automações comerciais, plataformas de e-commerce, entre outros.

– Pix automático: evolução do débito automático utilizando o pix, destinado a pagamentos recorrentes, com prévia autorização do cliente.

(Marcello Campos)

