Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

No momento da prisão, ele atendia em uma clínica particular. (Foto: Reprodução)

Um ginecologista de 41 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (5), em Suzano (SP), por suspeita de estuprar uma paciente. No momento da prisão, ele atendia em uma clínica da rede particular da cidade.

Ao menos duas vítimas registraram boletim de ocorrência contra o médico José Adagmar Pereira de Moraes, alegando que foram abusadas sexualmente por ele durante consultas. No entanto, a prisão é referente ao registro policial realizado na Delegacia de Defesa da Mulher de Suzano.

O primeiro relato à polícia foi de uma vítima que informou ter sido atendida em uma clínica particular no bairro da Vila Formosa, na capital. O caso dela foi registrado como violação sexual mediante fraude.

A estudante, de 23 anos, contou que, durante o atendimento, o médico fez diversas perguntas maliciosas, que aparentemente não condiziam com a ética da categoria. Entre elas: “Se eu te pedir para tirar a roupa aqui, na minha frente, como você ficaria?”.

O médico ainda teria pedido para examiná-la sem o uso de luvas. Ao final da consulta, segundo o boletim de ocorrência, ele disse: “O que acontece aqui, fica aqui!”.

Já a segunda vítima é uma estudante, de 19 anos, que procurou atendimento em Suzano. Ela relatou à polícia que, durante a consulta, disse ao médico que buscou ajuda profissional porque sentia dores ao manter relações com o namorado. O profissional, segundo o relato da jovem, disse então que ela teria de ter mais parceiros sexuais em sua vida. Este caso foi registrado pela polícia como estupro.

Ao examiná-la, a vítima relatou que o médico passou as mãos em suas partes íntimas, incluindo os seios, fazendo massagem, e questionando se ela sentia prazer.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a estudante disse que o médico solicitou que ela fizesse exames, mas que voltasse ao consultório ainda que os resultados não estivessem prontos. Nesse momento, ainda segundo o relato, a estudante contou ao ginecologista que não estava se sentindo à vontade, e ele disse que era parte do tratamento. O boletim de ocorrência deste caso foi registrado como estupro.

O mandado de prisão preventiva, expedido pela 1ª Vara Criminal de Suzano, ao ginecologista foi cumprido na manhã desta segunda-feira, na unidade médica da Vila Mazza, em Suzano.

Ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e depois deverá ser encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

Em nota, o convênio responsável pelo atendimento tanto em Suzano como em São Paulo informou que: “O Centro Clínico de Suzano do Grupo Notre Dame Intermédica recebeu, em 22 de setembro de 2020, através de um dos seus canais de comunicação, uma reclamação contra o Ginecologista Dr. José Adagmar Pereira de Moraes, profissional que pertence a uma empresa médica terceirizada, sobre um suposto atendimento que o mesmo teria realizado à uma paciente sem a utilização de luvas. A partir dessa reclamação foram iniciadas apurações internas, já que o referido médico afirmou ter realizado o atendimento dentro dos cuidados e protocolos normais, negando a falta de luvas. Foi feito um contato com a paciente para compreensão e detalhamento dos fatos, para embasar a apuração interna e não havia fatos anteriores registrados. Em meio a apuração, o Grupo foi surpreendido com a informação de que o referido médico teria tido a Prisão Preventiva decretada. O referido médico foi afastado definitivamente das suas atividades no Grupo. O Grupo NotreDame Intermédica não tolera qualquer tipo de violência ou assédio e repudia com veemência qualquer tipo de ato nesse sentido. O Grupo está colaborando de forma irrestrita com a investigação policial”. As informações são do portal de notícias G1.

