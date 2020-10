Celebridades Giovanna Antonelli mostra novo look de cabelos mais longos e mais claros

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2020

Atriz divulgou novidade no Instagram, na noite de segunda Foto: Reprodução/Instagram Atriz divulgou novidade no Instagram, na noite de segunda. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Giovanna Antonelli exibiu seu novo visual dos cabelos e dividiu com os fãs em seu Instagram, na noite de segunda-feira (19). Com um look todo dourado e brilhante, ela falou da transformação.

“Noite feliz, noite de transformação, do jeito que eu gosto!!! Cabelo novo, novidade, cor nova, alegria, nova mudança!!! Curti! E vocês???”, escreveu ela, que ficou com os fios mais claros e mais longos.

Fora da TV desde o fim de “Segundo Sol” (2017), Antonelli está no elenco da série Filhas de Eva, em que contracena com Renata Sorrah, Vanessa Giácomo e Debora Ozório, e ainda está confirmada na próxima trama das 7, “Quanto Mais Vida, Melhor”.

