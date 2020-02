Celebridades Giovanna Ewbank diz que proíbe filhos de usarem redes sociais e celular

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

Giovanna Ewbank, de 33 anos de idade, costuma dividir com os seus mais de 20 milhões de seguidores no Instagram suas novidade profissionais e também um pouco de sua intimidade. Casada com Bruno Gagliasso, com quem espera o terceiro filho, a apresentadora contou que também tem limites para sua rede social.

“Vai de pessoa para pessoa. Esses dias me perguntaram quando que eu confundo a minha vida pessoal com a profissional. As redes sociais são uma ferramenta de trabalho. Eu e o Bruno temos bem estabelecidos o nosso limite em relação aos nossos filhos e nossas coisas mais íntimas. Mas as redes sociais misturam muito a vida pessoal e profissional. Eu e o Bruno temos o nosso pensamento e nosso pacto. Dá muito certo para a gente”, disse ela, que garante nunca ter se arrependido de nenhum post ou exposição.

“Por enquanto não me arrependi de nada. Tudo o que eu posto é pensado. Não faço nada por impulso. Esse é o segredo para você não se arrepender de postar coisas nas redes sociais. Sei muito bem o que funciona para mim.”

As regras valem ainda para os filhos, Titi, de 6, e Bless, de 5 anos. Os dois não têm redes sociais e nem celulares. “Meus filhos não têm redes sociais e nem celular. Vou tentar até aonde eu puder que ele não tenham. Acho que a gente acaba consumindo muito já as redes sociais e internet. Quanto mais tarde a gente puder fazer com que os nossos filhos consumam, melhor”, explica.

