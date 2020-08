A maratona gratuita de aprendizado é composta, no total, por mais de 500 lives . (Foto: Divulgação)

Até -feira ( , é realizado o Giro de Conhecimento da UniRitter. O evento, que começou na semana passada, conta com palestras exclusivas sobre temas contemporâneos, com profissionais reconhecidos da academia e do mercado, reunidos para democratizar e potencializar ainda mais a formação e o desenvolvimento por meio de conteúdos de qualidade, segundo a instituição de ensino.

A maratona gratuita de aprendizado é composta, no total, por mais de 500 lives educacionais de inúmeras áreas. Todos os participantes, matriculados ou não na UniRitter, receberão um certificado para incluir no seu portfólio profissional. Segundo a instituição, esse é o maior evento digital de educação já visto no Brasil.

O conteúdo está dividido em oito grupos temáticos: Artes, Design e Moda; Ciências da Saúde; Comunicação; Direito; Educação; Arquitetura, Engenharia e Tecnologia; Negócios; Turismo e Hospitalidade. A programação está disponível em www.girodeconhecimento.com.br/uniritter.