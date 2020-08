O Rio Grande do Sul registrou nesta segunda-feira (10) 98 novos casos da Covid-19, segundo a SES (Secretaria Estadual da Saúde). Também foram confirmados mais 57 óbitos entre os dias 31 de julho e esta segunda. O total de casos confirmados é de 84.034 em 472 municípios (95% dos 497 municípios) e o de óbitos chegou a 2.417.

Os recuperados são 74.638 (89% dos casos).

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Alvorada (homem, 74 anos);

Alvorada (mulher, 67 anos);

Alvorada (homem, 56 anos);

Alvorada (mulher, 63 anos);

Bagé (homem, 84 anos);

Bento Gonçalves (mulher, 62 anos);

Bento Gonçalves (mulher, 85 anos);

Bento Gonçalves (homem, 73 anos);

Candelária (homem, 84 anos);

Caxias do Sul (homem, 83 anos);

Caxias do Sul (homem, 76 anos);

Caxias do Sul (homem, 73 anos);

Estância Velha (homem, 82 anos);

Esteio (mulher, 62 anos);

Gravataí (mulher, 54 anos);

Guaíba (homem, 69 anos);

Guaporé (mulher, 95 anos);

Ijuí (homem, 83 anos);

Jaguarão (mulher, 79 anos);

Não-Me-Toque (mulher, 75 anos);

Nova Prata (mulher, 84 anos);

Nova Prata (mulher, 85 anos);

Novo Hamburgo (homem, 60 anos);

Novo Hamburgo (mulher, 74 anos);

Novo Hamburgo (homem, 57 anos);

Passo Fundo (mulher, 77 anos);

Passo Fundo (homem, 74 anos);

Pelotas (homem, 73 anos);

Porto Alegre (homem, 96 anos);

Porto Alegre (mulher, 79 anos);

Porto Alegre (mulher, 87 anos);

Porto Alegre (homem, 86 anos);

Porto Alegre (homem, 53 anos);

Porto Alegre (mulher, 80 anos);

Porto Alegre (mulher, 83 anos);

Porto Alegre (mulher, 86 anos);

Porto Alegre (mulher, 98 anos);

Porto Alegre (mulher, 81 anos);

Porto Alegre (homem, 64 anos);

Porto Alegre (mulher, 73 anos);

Porto Alegre (homem, 69 anos);

Porto Alegre (mulher, 84 anos);

Porto Alegre (homem, 80 anos);

Pouso Novo (homem, 89 anos);

Rio Grande (mulher, 36 anos);

Sagrada Família (mulher, 76 anos);

São Borja (homem, 71 anos);

Sapiranga (mulher, 84 anos);

Sapucaia do Sul (mulher, 87 anos);

Tapejara (mulher, 36 anos);

Teutônia (homem, 81 anos);

Tramandaí (mulher, 76 anos);

Três Coroas (homem, 76 anos);

Três Coroas (homem, 55 anos);

Viamão (homem, 79 anos);

Viamão (mulher, 72 anos);

Viamão (homem, 71 anos).

Os novos casos confirmados são de pacientes que residem nos seguintes municípios:

Alvorada – 3

Arroio do Sal – 1

Bagé – 1

Caçapava do Sul – 1

Camaquã – 2

Campo Bom – 1

Canela – 1

Canoas – 1

Capão da Canoa – 1

Carlos Barbosa – 1

Coronel Pilar – 1

Dom Pedrito – 1

Doutor Maurício Cardoso – 1

Encruzilhada do Sul – 1

Esteio – 1

Farroupilha – 1

Flores da Cunha – 2

Gramado – 1

Gravataí – 3

Guabiju – 1

Ijuí – 2

Lagoa Vermelha – 1

Machadinho – 1

Marau – 1

Miraguaí – 1

Montenegro – 3

Não-Me-Toque – 2

Novo Cabrais – 3

Novo Hamburgo – 2

Paim Filho – 1

Passo Fundo – 3

Pelotas – 2

Pinheiro Machado – 1

Poço das Antas – 1

Porto Alegre – 18

Restinga Seca – 1

Rio Grande – 1

Sananduva – 1

Santa Maria – 2

São Borja – 2

São João da Urtiga – 1

São Luiz Gonzaga – 1

São Sebastião do Caí – 2

Sapiranga – 1

Sapucaia do Sul – 2

Seberi – 1

Tenente Portela – 2

Teutônia – 2

Tramandaí – 1

Três Passos – 1

Veranópolis – 3

Viamão – 6

A atualização teve ainda 55 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.