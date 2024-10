Política Gleisi Hoffmann diz que o PT paga o preço de governar com uma coalizão ampla

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2024

Gleisi afirmou ainda que, para 2026, o projeto do PT é a reeleição do presidente Lula. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

Após o PT conquistar apenas a prefeitura de uma capital nas eleições municipais, a presidente do partido, deputada federal Gleisi Hoffmann, disse que esse é o preço por governar com uma coalizão ampla.

O PT é o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A força de comandar a máquina pública federal poderia credenciar o partido a obter mais prefeituras de capitais, mas isso não ocorreu na prática. A única capital vencida pela sigla foi Fortaleza (CE), onde o novo prefeito será Evandro Leitão.

Enquanto isso, o partido comandado por Gleisi viu o PSD e o MDB, por exemplo, legendas que têm ministros no governo, ganhar a maioria das cidades em todo o País.

Quando Lula assumiu o governo, em 2023, chamou partidos de centro e até de centro-direita, como o União Brasil, para fazer parte da gestão e, assim, construir uma coalizão capaz de aprovar projetos no Congresso e fazer frente à ameaça antidemocrática da extrema-direita.

O PT fez nessa segunda uma reunião na sede do partido em Brasília para discutir o pleito municipal.

“Importante frisar que a gente faz parte de um governo de coalizão. Então, o PT também paga um preço por isso. Porque muitos aliados no plano nacional são os que disputam conosco no campo local”, afirmou Gleisi.

A deputada reconheceu, no entanto, que o PT precisa se modernizar se quiser se manter relevante.

Boulos

Na entrevista, a petista também defendeu a decisão do partido – criticada por uma ala da sigla – de apoiar Guilherme Boulos na disputa à prefeitura de São Paulo, maior cidade do País. Gleisi lembrou que Boulos foi ao segundo turno em 2020 e foi um dos deputados mais votados em 2022. “Também esteve com a gente nos piores momentos”, declarou.

Crítica

Questionada sobre a comunicação do governo Lula, Gleisi Hoffmann disse que vê “pouca participação de ministros” no setor, sobretudo, na divulgação de seus programas.

“Quem faz disputa política no governo Lula? Ele, quando fala dos programas, quando defende o que está fazendo, dos projetos. Eu vejo pouca participação, muitas vezes, dos ministros para falar disso, inclusive dos seus programas e projetos de área. É óbvio que comunicação sempre tem que melhorar, como a do PT também tem, mas acho que essa disputa política, esse posicionamento, esclarecendo a sociedade do porquê do programa, é muito importante”, afirmou.

Ela disse que essa participação maior dos representantes do Executivo na comunicação do governo poderia ter ajudado mais o PT nas eleições municipais, mas que esse não foi o fator determinante para o resultado eleitoral.

“Daqui para frente, para mim, isso [melhorar a comunicação do governo] é muito importante”, disse.

Gleisi afirmou ainda que, para 2026, o projeto do PT é a reeleição do presidente Lula.

