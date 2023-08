Tecnologia Gmail vai exigir autenticação para mudar configurações sensíveis

Os ajustes são importantes para deixar sua conta mais segura. (Foto: Reprodução)

O Gmail vai passar a exigir verificação adicional para alterar determinados tipos de configurações na conta, consideradas sensíveis. A mudança visa reforçar a segurança dos usuários contra invasores e foi anunciada pela Google na quarta-feira (23).

De acordo com o Google, a proteção extra valerá para as tentativas de criar, editar ou importar filtros e de adicionar um novo endereço de encaminhamento nas configurações de Encaminhamento e POP/IMAP. Habilitar o acesso ao IMAP por meio das configurações também ligará o sinal de alerta do serviço de e-mail.

Quando uma destas ações for realizada, o sistema fará uma avaliação instantânea. Se considerar que se trata de uma situação arriscada, exigirá que o usuário comprove ser o dono daquela conta por meio da notificação “Verifique se é você”.

Neste caso, o Gmail vai solicitar o reconhecimento em um segundo dispositivo, por meio da verificação em duas etapas, para que o usuário consiga concluir a ação desejada ao comprovar a sua identidade. Isso pode envolver o envio de um SMS para o celular cadastrado no perfil, por exemplo.

Autenticação

Caso o processo de verificação exigido pelo Gmail não for concluído com sucesso, as alterações nas configurações não serão liberadas. Além disso, o proprietário da conta receberá um “Alerta crítico de segurança” em seus dispositivos confiáveis, informando sobre possíveis atividades suspeitas.

A proteção extra é útil em casos nos quais o acesso ao Gmail foi comprometido, por qualquer motivo. Assim, é possível evitar que pessoas não autorizadas usem filtros para ocultar mensagens sobre compras e alterações confidenciais ou encaminhem mensagens para terceiros, entre outras coisas.

O novo recurso de segurança do Gmail está sendo disponibilizado gradualmente, podendo demorar até 15 dias para chegar a todos os usuários gratuitos. Já para quem tem uma assinatura do Google Workspace, a ferramenta será oferecida a partir de 6 de setembro, devendo estar liberada em no máximo três dias.

Duas etapas

A verificação em duas etapas é uma medida de segurança essencial para proteger a conta do Google e o acesso a outros produtos da empresa, como Gmail e Drive. O processo é feito com a ajuda do celular: você pode receber um código por e-mail ou ligação e ainda consegue aprovar os pedidos pelo app do Google.

A camada extra de proteção é útil em casos nos quais o acesso ao Gmail foi comprometido ou violado, por qualquer motivo. Assim, é possível evitar que pessoas não autorizadas usem filtros para ocultar mensagens sobre compras e alterações confidenciais ou encaminhem mensagens para terceiros, por exemplo.

Recentemente, o Gmail também foi incrementado com criptografia do lado do cliente (CSE), uma forma de proteger e controlar o acesso a dados pessoais ou corporativos.

