Colonização em Marte pode iniciar com apenas 22 pessoas

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2023

Para que essa visão se torne real até 2040, a NASA precisa enfrentar uma série de obstáculos. (Foto: Shutterstock)

Uma nova pesquisa apontou que o início da colonização de Marte pode começar com apenas 22 pessoas, um número muito menor do que estudos anteriores previam. Além disso, os pesquisadores também sugeriram o tipo de personalidade que permitirá que a colônia dure a longo prazo.

Com diversos planos de viagens espaciais de longa duração para Lua, principalmente para facilitar a ida a Marte no futuro, surgem várias dúvidas de como deverá ser a colonização do planeta vermelho. Foram perguntas sobre as condições e tipos de personalidades ideais que guiaram os cientistas a desenvolver a melhor combinação para que os assentamentos em nosso vizinho sejam estáveis e duradouros.

Simulações

A pesquisa, que já está disponível para pré-impressão no arXiv, foi conduzida por pesquisadores da Universidade George Mason, em Fairfax, na Virgínia e ainda aguarda revisão. Para o estudo foi utilizado modelos computacionais utilizando simulações de Modelagem Baseada em Agente (ABM).

O modelo permitiu que os pesquisadores entendessem as interações entre pessoas, coisas e lugares, além de considerar dados de outros grupos de humanos em situações semelhantes de estresse, como estadias na Estação Espacial Internacional.

No modelo considerou-se que o assentamento é destinado à exploração de recursos minerais. Além disso, ele já foi construído e recursos como água, ar, comida e energia estão sendo produzidos no planeta. O resultado mostrou que apenas 22 pessoas são suficientes para uma base marciana operar, podendo esse número ser reduzido para 10, desde que a população fosse reconstruída em 1,5 anos, tempo definido pela simulação da duração de missões de abastecimento da Terra.

Personalidades

Para os tipos de personalidade ideais para colonização, o modelo considerou apenas quatro tipos básicos, que considerou a resiliência e a capacidade de enfrentamento do indivíduo, são eles:

Agradáveis: pessoas com menor competitividade, baixa agressividade e não fixadas em rotinas rígidas;

Sociáveis: pessoas grau médio de competitividade, extrovertidas, que requerem interação social, mas não são fixadas em rotinas rígidas;

Reativas: pessoas com médio grau de competitividade e orientação interpessoal competitiva e possuem fixação em rotinas rígidas

Neuróticas: pessoas com alto grau de competitividade, características interpessoais altamente agressivas e capacidade desafiadora de adaptação ao tédio ou à mudança de rotina.

No início, a simulação em Marte começou com um número igual de indivíduos das quatro personalidades, mas em todos os testes apenas os agradáveis sobreviveram a longo prazo. Acidentes e interrupções no fornecimento de suprimentos vindo da Terra, também foram adicionados.

“Descobrimos que o tipo de personalidade agradável era o mais propenso a sobreviver. O estresse causado por acidentes, bem como pela interação com outros colonos, cobra um preço, e os tipos de personalidade agradáveis foram avaliados como os mais duradouros a longo prazo, enquanto os neuróticos mostraram menos capacidade de adaptação”, diz o artigo.

Agora, a equipe de pesquisadores planeja realizar novos estudos onde as proporções do tipo de personalidade serão variáveis, indicando que diferentes tipos de personalidade agradável podem fazer a colonização de Marte mais bem-sucedida.

Colonização em Marte pode iniciar com apenas 22 pessoas

2023-08-27