Brasil Golpe do Auxílio Brasil: já são 20 mil tentativas por dia

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











PSafe identificou 17 sites utilizando indevidamente o nome do programa para dar golpes. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais um golpe na praça: agora usando indevidamente o Auxílio Brasil como isca. Só nesta última semana, a PSafe identificou 17 sites utilizando indevidamente o nome do programa para dar golpes. No período, já foram bloqueadas mais de 140 mil tentativas de golpes, o equivalente a mais de 20 mil por dia, mais de 833 por hora e 13 por minuto.

O ataque começa através do phishing e, em alguns dos sites maliciosos, eles já incluem o botão compartilhar como condição para receber o falso benefício, que é para induzir a vítima a propagar o golpe mais facilmente.

“Por isso temos números tão altos e em pouco tempo, o phishing tem um poder de disseminação extremamente veloz e os cibercriminosos se aproveitam disso”, diz Emilio Simoni, executivo-chefe de Segurança da PSafe. “Prova disso é que, no primeiro semestre de 2022, o Dfndr Security e Dfndr Enterprise [soluções da PSafe] já detectaram uma média de 55 mil tentativas de phishing por dia e 2,3 mil por hora.”

Funcionamento do golpe

Primeiro, a vítima recebe uma mensagem via SMS, e-mail ou Whatsapp informando que ela tem direito ao benefício do programa, prometendo inclusive valores até seis vezes maior que o valor real. A outra forma é enviando para a vítima uma mensagem com um link para que consulte se possui direito ao benefício, bastando inserir alguns dados para fazer a falsa verificação.

É preciso salientar que as mensagens usam as cores dos aplicativos oficiais dos programas e prometem envio de Pix no valor de R$ 2.500,00.

“Um agravante no caso do phishing é que a pessoa pode não se dar conta no momento do golpe que foi uma vítima. Isso porque eles coletam os dados para serem utilizados posteriormente, então a pessoa pode demorar meses para saber e, mesmo assim, nem se lembrará que pode ter relação com um cadastro fraudulento”, destaca Simoni.

Seis dicas de segurança para você não ser vítima desse golpe:

A primeira e principal é: tenha uma solução de segurança instalada no dispositivo. Essa solução bloqueia em tempo real links maliciosos em navegadores, WhatsApp, SMS e Messenger; Duvide das informações compartilhadas na internet, principalmente quando se tratar de supostas promoções, brindes, descontos ou propostas boas demais para serem verdade, tanto em sites quanto em perfis de redes sociais; Nunca informe dados sensíveis em links de procedência duvidosa; Caso a mensagem venha acompanhada de um link, utilize um verificador de URLs para saber se o site é legítimo ou não; Quando se tratar de uma promoção ou oferta de lojas conhecidas, procure sempre confirmar a veracidade das informações nas páginas e sites oficiais das marcas. Lembre-se sempre que um dos requisitos para ter acesso ao benefício é, obrigatoriamente, estar no Cadastro Único e este cadastro só pode ser realizado presencialmente. Na dúvida, consulte as informações nos canais oficiais e não compartilhe mensagens, pois mesmo que sem intenção, você pode contribuir para que outras pessoas caiam no golpe.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil