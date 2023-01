Tecnologia Em golpe para Samsung e LG, Apple vai fabricar suas próprias telas

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2023

A empresa pretende começar trocando a tela dos Apple Watches mais sofisticados até o fim do ano que vem Foto: Divulgação

A Apple planeja começar a usar seus próprios monitores personalizados em dispositivos móveis já em 2024, um esforço para reduzir sua dependência de parceiros de tecnologia como Samsung e LG e produzir mais componentes internamente. A empresa pretende começar trocando a tela dos Apple Watches mais sofisticados até o fim do ano que vem, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto.

As telas atualizam o atual padrão OLED – diodo orgânico emissor de luz – para uma tecnologia chamada microLED. A Apple planeja usar a tela produzida internamente em outros dispositivos da marca, incluindo o iPhone.

Controle de design

As mudanças fazem parte de um amplo esforço para substituir os suprimentos produzidos por outras empresas por peças caseiras, um empreendimento que dará à gigante de tecnologia mais controle sobre o design e as capacidades de seus produtos. A Apple já havia abandonado os chips da Intel Corp. em seus computadores Mac em favor de designs internos e planeja fazer o mesmo com os principais componentes sem fio de seus iPhones.

Controle da cadeia de suprimentos

A Samsung é a fabricante de displays mais avançada do mundo e vem produzindo sua própria versão de microLED para TVs. Mas, ao produzir as telas internamente, a Apple poderia, a longo prazo, personalizar melhor seus dispositivos e manter um controle mais forte de sua cadeia de suprimentos.

A troca de tela da Apple está em andamento há anos. A Bloomberg informou pela primeira vez em 2018 sobre o plano da empresa de projetar seus próprios monitores, começando com o Apple Watch. A mudança representará um golpe para a Samsung e a LG, as duas principais fornecedoras de telas de relógios da marca.

Ações em queda

As ações da LG Display caíram até 4,1% na quarta-feira, depois que a Bloomberg divulgou a notícia. As ações da Samsung Electronics Co., por sua vez, reduziram a maior parte de seus ganhos durante as negociações da manhã em Seul.

O projeto da Apple está sendo liderado por Wei Chen, que dirige o grupo de tecnologia de exibição da Apple na divisão de tecnologias de hardware de Johny Srouji. A empresa começou a testar os monitores microLED em uma atualização do Apple Watch Ultra, seu novo relógio esportivo de última geração.

Em comparação com os Apple Watches atuais, os monitores da próxima geração são projetados para oferecer cores mais brilhantes e vibrantes e a capacidade de serem vistos melhor em diferentes ângulos. Os displays fazem o conteúdo parecer pintado em cima do vidro, segundo quem os viu, que pediu para não ser identificado porque o projeto ainda está em sigilo.

microLED

Os monitores microLED serão as primeiras telas da Apple projetadas e desenvolvidas inteiramente internamente. Atualmente, a empresa compra telas de vários fabricantes, incluindo Japan Display Inc., Sharp Corp. e BOE Technology Group Co., além de Samsung e LG.

Samsung e LG se recusaram a comentar. A Apple responde por 36% da receita da LG Display, segundo dados compilados pela Bloomberg. A Samsung, que concorre com a Apple no mercado de smartphones além de atuar como fornecedora, tem cerca de 6,6% de suas vendas provenientes da fabricante do iPhone.

O trabalho, com o codinome T159, aumentou por volta de 2018 e a Apple estabeleceu uma meta para começar a mudar para telas microLED já em 2020. Mas o projeto definhou devido aos altos custos e desafios técnicos, disseram pessoas envolvidas no trabalho.

