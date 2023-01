Tecnologia Youtuber norte-americano é criticado ao gravar vídeos que estimulam turismo sexual no Brasil

13 de janeiro de 2023

Nos vídeos, Auston Holleman se aproxima de mulheres em uma das praias de Salvador e faz perguntas de cunho sexual Foto: Reprodução Nos vídeos, Auston Holleman se aproxima de mulheres em uma das praias de Salvador e faz perguntas de cunho sexual. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O youtuber norte-americano Auston Holleman foi criticado nas redes sociais ao gravar vídeos, durante sua passagem em Salvador, que estimulam o turismo sexual na capital baiana. O canal de Auston Holleman tinha até a manhã desta sexta-feira (13) mais de 38 mil seguidores.

Nos vídeos, Auston Holleman se aproxima de mulheres em uma das praias de Salvador e faz perguntas de cunho sexual. A uma delas ele chega a perguntar qual o tamanho de pênis que ela gosta e grita “peguem seus passaportes”, se referindo aos homens norte-americanos que o assistem.

Um dos vídeos no seu canal da plataforma, publicado há três semanas, com o título: “Mulheres brasileiras são fáceis?”, tem mais de sete mil visualizações. Há dois dias, o youtuber norte-americano fez um novo vídeo com o título: “Por que as brasileiras gostam dos caras maus e não dos bonzinhos?”.

Reação brasileira

A ação do norte-americano ganhou visibilidade após a arquiteta e apresentadora do GNT, Sthephanie Ribeiro, denunciar o caso em sua conta no Instagram, nessa quarta (11).

Na publicação, ela expõe que o youtuber usa a plataforma para publicar vídeos convidando outros norte-americanos a virem ao Brasil em busca de relacionamentos com as brasileiras, alegando que são mulheres mais fáceis que as mulheres de outros lugares do mundo.

Um homem que segue Auston responde: “A maioria das mulheres no Brasil estão à venda, são só fatos. A prostituição é um modo de vida lá, assim como na Colômbia ou RD”, escreveu o seguidor do youtuber.

“Sabemos que o turismo sexual no Brasil é um grande problema e que isso não deveria ser incentivado de forma alguma. Mas o que podemos fazer com esta série de vídeos e comentários absurdos de homens americanos? Um seguidor de Auston chega a dizer que as brasileiras estão todas à venda. Não estamos! Não é correto essa abordagem e conteúdos!”, reclama Stephanie.

A postagem da apresentadora recebeu comentários de famosos, como Astrid Fontenelle e Camila Pitanga, que classificaram a atitude como “nojenta”.

Ajuda oficial

Nas publicações, a arquiteta pede respostas para a Embaixada e Consulado dos Estados Unidos, além do Ministério Público Federal. “O que podemos fazer?” e publicou um vídeo dele expondo uma mulher negra brasileira “incentivando outros homens dizendo que é basicamente impossível não conseguir sexo aqui”.

Com a repercussão, Auston Holleman começou a remover diversos conteúdos e publicou, na quarta (11), um vídeo acusando brasileiras feministas de fazerem denúncias de morte contra ele. Em seu Twitter, a localização indica que ele ainda está em Salvador, mas não foi possível confirmar.

