Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2024

A novidade faz parte da ampliação do suporte do Google Play Games para Windows. (Foto: Reprodução)

O Google acaba de lançar uma nova central de aplicativos e jogos para o Windows. Chamada de Google Essentials, ela traz acesso direto aos jogos e aplicativos Android otimizados para serem utilizados por meio de emulação no sistema da Microsoft com todo o suporte do Google e facilidades já encontradas nos smartphones.

A novidade faz parte da ampliação do suporte do Google Play Games para Windows, que recebeu suporte para vários jogos novos recentemente.

Com o Google Essentials os usuários poderão instalar vários aplicativos populares como o Quick Share, Google Docs, Google Fotos, Mensagens, Drive e vários jogos com apenas alguns cliques, tudo com o progresso salvo entre dispositivos.

O texto do Blog do Google explica outras vantagens do Essentials para Windows:

Por exemplo, no Google Essentials ou no OMEN Gaming Hub da HP, você poderá acessar milhares de jogos para celular e PC nativos do Google Play Games, como Clash of Clans e CookieRun: Tower of Adventures. Fazer login na sua conta do Play Games permite que você sincronize seu progresso no jogo e os benefícios de recompensa para determinados títulos, para que você possa retomar as coisas em um dispositivo Android ou PC.

O Google Essentials virá pré-instalado em notebooks de todas as linhas da HP, incluindo Pavilion, OMEN, Spectre e Victus. Mais fabricantes receberão o aplicativo em breve, que também poderá ser instalado manualmente em notebooks suportados nos próximos meses. O Google Essentials pode ser removido do sistema a qualquer momento.

Além de tudo, o Google afirma que usuários de alguns modelos de notebooks podem receber até 100 GB de armazenamento em nuvem no Google One por dois meses gratuitamente ao usar o Google Essentials.

“Como sempre, queremos ter certeza de que você está no controle de sua experiência. Você pode desinstalar qualquer serviço do Google (ou o Google Essentials) a qualquer momento. Expandiremos o Google Essentials para mais laptops e desktops nos próximos meses, portanto, fique atento para mais atualizações”, afirma a empresa.

