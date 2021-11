Geral Google cria aplicativo para pessoas com deficiência de fala e quer testar com brasileiros

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2021

Google diz ter mais de um milhão de amostras de fala já gravadas. (Foto: Reprodução)

O Google acaba de lançar a primeira fase do Projeto Relate, uma ferramenta de acessibilidade para pessoas com deficiência de fala. O aplicativo para Android usa inteligência artificial, identifica padrões de voz, ajuda na interação com outras pessoas e também com assistentes virtuais.

A meta da empresa é apoiar quem tem dificuldades de comunicação pela voz, como pessoas que sofreram AVCs ou têm condições como, por exemplo, ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica), paralisia cerebral, lesões cerebrais traumáticas, doença de Parkinson e outros comprometimentos de origem neurológica.

O Google diz ter mais de um milhão de amostras de fala já gravadas e quer a participação de brasileiros nos testes da ferramenta. É necessário ter conhecimento em inglês porque ainda não há versão do app em português.

O usuário vai acessar três principais recursos do app – Ouvir, Repetir e Assistente -, além de gravar um conjunto de frases, em inglês, que o aplicativo vai usar para aprender a compreender, de maneira automática, diferentes padrões de fala, de diferentes pessoas.

Recursos

– Ouvir: O app transcreve a fala para texto, em tempo real, o que permite copiar e colar o texto em outros aplicativos e também mostrar a outras pessoas.

– Repetir: Usado para reafirmar algo que já foi dito, com voz clara e produzida por sintetizador. Essa função é voltada principalmente para conversas presenciais ou para quando a pessoa quer acionar comandos de assistente digital.

– Assistente: Permite falar diretamente com o Google Assistente e realizar tarefas simultâneas de forma simples, como acender luzes ou tocar uma música.

Para criar o aplicativo, a empresa informou que trabalhou em estreita parceria com muitas pessoas que têm algum tipo de dificuldade de fala. Uma delas foi Aubrie Lee, gerente de marca no Google, cuja fala é afetada por uma distrofia muscular. “Já me acostumei com a expressão no rosto dos outros quando não entendem o que digo”, conta ela. “O Project Relate pode representar a diferença entre esse olhar confuso e um sorriso amigável de compreensão”. Aubrie trabalha na equipe de marketing que define os nomes de novos produtos, e por isso também ajudou a batizar o novo aplicativo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do Google.

