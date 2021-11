Geral Internauta publica foto de senador com filho menor na praia e faz ofensas contra o parlamentar

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2021

Fabiano Contarato registrou boletim de ocorrência após ser fotografado e exposto nas redes sociais ao lado do filho Gabriel, de 7 anos. (Foto: Jane de Araújo/Agência Senado)

Em depoimento à PF (Polícia Federal), o senador Fabiano Contarato (Cidadania-ES) disse que foi vítima de crime de ódio e discriminação. Ele registrou um boletim de ocorrência após ser fotografado e exposto nas redes sociais ao lado do filho Gabriel, de 7 anos, enquanto estavam em uma praia. O autor da postagem também escreveu ofensas contra o parlamentar.

“O conteúdo da postagem recebida pelo declarante causou-lhe extrema indignação, desconforto familiar, caracterizando, no mínimo, crime de ódio e discriminação contra a pessoa deste Senador da República e de seu filho GABRIEL”, diz trecho do termo de declaração.

Além disso, Contarato repudiou o fato de o autor da publicação, identificado como Giovani Loureiro, ter exposto um menor de idade na imagem.

“Que deseja manifestar seu repúdio veemente, sobretudo porque a referida postagem expôs o seu filho GABRIEL, menor de idade, ao arrepio dos ditames do ECA – Lei 8.069”, relatou a PF.

No termo, também consta que Contarato representou criminalmente Giovani Loureiro e pediu que a Polícia Federal do Espírito Santo adote as providências que entender cabíveis em relação ao caso.

Segundo Contarato, ele e o filho foram à praia aproveitar o feriado na manhã de segunda-feira, após o retorno do senador da COP26, que ocorreu em Glasgow, na Escócia. Temendo eventuais ataques de bolsonaristas, ele teria adiantado ao filho que, caso ocorresse qualquer problema, eles voltariam para casa.

Ao chegar em casa ele foi avisado, via redes sociais, de que Gabriel tinha sido fotografado na praia. “Algumas horas depois, recebi um print, primeiro no Whatsapp e, após, em minha conta no Instagram, dando conta de uma postagem preconceituosa que destilava a inadmissível ira do bolsonarismo contra meu pequeno Gabriel”, contou.

“Nada foi tão doloroso, porém, quanto ver seu ultraje gratuito contra o Gabriel, uma criança inocente de sete anos, que teve sua imagem exposta nas redes e foi menosprezado apenas por ser meu filho e, sobretudo, por ser fruto de uma adoção”, disse Contarato, sobre o post.

A publicação de Loureiro se referia a Contarato como “lixo” e “infeliz”, além de insinuar que o senador levou seu filho adotivo para “fazer marketing”.

“Eu agora a pouco [sic] na minha praia e vem esse infeliz [sic] sem vergonha, e ainda traz o filho adotivo pra fazer ‘marketing’! Aqui no ES esse Senador de merda jamais será reeleito!!! Fora Contarato!! Lixo”, escreveu Loureiro no post. “Fui muito infeliz em votar em você, meu maior arrependimento. #lixo #traidor #bocarota”, complementa. As informações são dos jornais O Globo e Correio Braziliense.

