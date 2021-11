Geral Após falar em “matar um monte de judeus” no rádio, jornalista é exonerado

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2021

Jornalista José Carlos Bernardi também é alvo de investigação do Ministério Público. (Foto: Reprodução)

Um dia após falar em “matar um monte de judeus”, o jornalista José Carlos Bernardi foi exonerado do gabinete do deputado Campos Machado (PTB), na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), onde ocupava um cargo comissionado. Bernardi, que é comentarista da rádio Jovem Pan, relacionou o crescimento econômico da Alemanha com o Holocausto e afirmou na última terça-feira que o Brasil enriqueceria “se a gente matar um monte de judeus e se apropriar do poder econômico deles”.

“É só assaltar todos os judeus que a gente consegue chegar lá. Se a gente matar um monte de judeus e se apropriar do poder econômico deles, o Brasil enriquece. Foi o que aconteceu com a Alemanha pós-guerra”, afirmou o jornalista em participação no “Jornal da Manhã”.

O comentário recebeu críticas por parte dos integrantes da comunidade judaica, que classificaram a declaração como antissemita. O grupo Judeus pela Democracia disse que a fala se apoia no mito antissemita da riqueza dos judeus e ignora totalmente os diversos fatores econômicos que alçaram a Alemanha ao patamar de desenvolvimento atual.

“Cada vez que certos jornalistas emitem comentário de opinião na Jovem Pan, líderes totalitários fascistas devem se regozijar em seus túmulos (ou no colo do capeta, aos que creem). A fala de José Carlos Bernardi, que atribui o desenvolvimento alemão ao genocídio dos judeus além de mentirosa e revisionista é reincidente na emissora. Já vimos Constantino, Nunes e outros que se dizem analistas vomitando suas atrocidades. Não à toa, este é o canal ‘oficial’ do governo e da extrema-direita brasileira”, diz.

O grupo Judeus pela Democracia escreveu, ainda, em seu perfil no Twitter: “A Jovem Pan demitiu o jornalista da fala antissemita. Ótimo. Agora falta tomar atitudes também relação aos seus outros funcionários e ‘comentaristas’ racistas, machistas, LGBTfóbicos e xenófobos”.

Em nota, Campos Machado manifestou repúdio ao comentário que classificou como “infeliz” e disse que não poderia continuar com os serviços do jornalista tendo em vista o seu “excelente relacionamento com a comunidade” judaica e a “amizade pessoal” com inúmeros judeus. “Portanto, quero informar que, hoje mesmo, em comum acordo com o profissional José Carlos Bernardi, decidimos que não havia mais condições dele permanecer em meu gabinete, me restando determinar, de imediato, hoje mesmo, as devidas providências para a sua imediata exoneração do cargo que ocupava.”

Também nesta quarta-feira, a promotora de Justiça Maria Fernanda Balsalobre Pinto, do Ministério Público de São Paulo, instaurou um procedimento para apurar eventual cometimento de crime de ódio por intermédio de meios de comunicação, caracterizando antissemitismo, pelo comentário feito por Bernardi no Jornal da Manhã. Na portaria que instaura o procedimento, a promotora determinou que se oficie ao grupo Jovem Pan, solicitando a mídia original do programa jornalístico no prazo de três dias. As informações são do jornal O Globo.

