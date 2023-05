Tecnologia Google libera login sem senhas, usando chaves de acesso; veja como funciona

Por Redação O Sul | 4 de maio de 2023

Isso evita o bloqueio da conta caso o usuário perca os seus dispositivos. Foto: Divulgação Isso evita o bloqueio da conta caso o usuário perca os seus dispositivos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Google anunciou, nesta semana, a possibilidade de fazer login na conta apenas com uma chave de acesso, sem a necessidade de digitar a senha. O código pode ser a biometria, digitalização facial ou bloqueio de tela do dispositivo. Segundo a empresa, a novidade visa fornecer uma proteção mais forte contra crimes cibernéticos como phishing, quando são roubadas informações pessoais do usuário.

Para a companhia, a mudança deve tornar mais difícil os crimes de roubo de senhas.

– Quando o usuário adicionar uma chave de acesso na conta do Google, o sistema passará a solicitá-la quando ele fizer login ou ações sensíveis na conta;

– A chave de acesso é armazenada no computador local ou dispositivo móvel, que solicitará sua biometria de bloqueio de tela ou PIN para confirmar que realmente é a pessoa;

– Segundo o Google, dados biométricos nunca são compartilhados com o Google ou qualquer outro terceiro – o bloqueio de tela libera a chave de acesso armazenada localmente.

Vários dispositivos

Quando o usuário utiliza diferentes dispositivos, como um laptop, um PC ou um tablet, pode criar uma chave de acesso para cada um.

Isso evita o bloqueio da conta caso o usuário perca os seus dispositivos. Além disso, facilita a atualização de um dispositivo para outro.

Também será possível liberar o acesso entre dispositivos por meio de QRCode.

Celular

Agora é oficial. Na próxima quarta-feira (10), o Google vai apresentar oficialmente o seu primeiro smartphone dobrável, o Pixel Fold, no evento Google I/O 2023. A empresa ainda não detalhou as especificações do novo aparelho, mas publicou um vídeo curto para anunciar o dispositivo.

O Pixel Fold, quando aberto, é bem parecido com os celulares da linha Galaxy Z Fold da Samsung, que também se abre como um livro. Em abril, a CNBC informou que o Pixel Fold seria um smartphone de, aproximadamente, 15 cm que se desdobra em um tablet de, aproximadamente, 19 cm.

Ainda segundo o site, o processador do aparelho será o Google Tensor G2, desenvolvido pela própria empresa, e tela com o que a companhia classifica como “a dobradiça mais durável em um dobrável”. O preço seria em torno dos US$ 1,7 mil, lembrando que o celular dobrável mais recente é o Z Fold 4, da Samsung, que foi lançado por US$ 1,8 mil.

Para receber os detalhes do novo aparelho, é possível se inscrever em uma página da Google Store para conferir as especificações do Pixel Fold assim que foram oficialmente anunciadas no próximo dia 10.

De acordo com o site americano The Verge, o foco do Google no momento tem sido ensinar desenvolvedores Android a fazer aplicativos que sejam adaptáveis para dispositivos dobráveis e com telas maiores.

O Google I/O é o principal evento do Google que acontece anualmente em Mountain View, EUA. Durante o evento, a empresa costuma anunciar novidades e atualizações de seus aparelhos. Em 2023, a conferência vai acontecer no dia 10 de maio.

