Tecnologia WhatsApp agora permite encaminhar fotos, vídeos e PDFs com "nova" legenda

Por Redação O Sul | 4 de maio de 2023

Segundo a empresa, o recurso estará disponível para todo mundo nas próximas semanas. Foto: Divulgação

O WhatsApp anunciou nesta quinta-feira (4) uma atualização que permitirá aos usuários encaminhar mídias, como fotos e vídeos, acompanhadas de legenda. Segundo a empresa, antes mesmo de compartilhar um conteúdo recebido, você poderá adicionar outro texto para dar mais contexto, por exemplo.

A novidade também está disponível para o encaminhamento de PDFs. “Assim como fotos e vídeos, os documentos que você compartilha podem exigir alguma explicação. Seja um artigo de jornal ou arquivo de trabalho, agora você pode adicionar legenda antes de compartilhar”, explicou o WhatsApp.

Segundo a empresa, o recurso estará disponível para todo mundo nas próximas semanas.

Como fazer

– Abra uma conversa no WhatsApp e selecione a foto, vídeo ou documento que deve ser compartilhado com outra pessoa;

– Então, toque na opção de encaminhamento e selecione o contato que deve receber o arquivo;

– Toque no “X” para remover a legenda original e, depois, escreva a nova legenda;

– Por fim, clique em “Encaminhar”.

Enquetes

Em novembro passado, a empresa anunciou a chegada das enquetes ao mensageiro. Agora, eles estão adicionando mais novidades, como a opção de voto único.

Com essa atualização, o administrador pode configurar para que as pessoas votem apenas uma vez. Para isso, basta desmarcar a opção “Permitir várias respostas” antes de criar uma enquete.

O WhatsApp também disse que os usuários receberão notificações quando alguém participar das enquetes, podendo verificar quem votou e o número total.

Por fim, assim como já acontece com links, fotos e vídeos, nas próximas semanas será possível pesquisar por enquetes antigas em um grupo. Para localizá-las, é só abrir uma conversa, pressionar “Pesquisar” e, depois, “Enquetes”.

Lucro

Desde que decidiu demitir 21 mil pessoas, a Meta, companhia dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, viu seu valor de mercado se elevar em US$ 380 bilhões. Desde novembro, quando a gigante anunciou a primeira rodada de cortes, os papéis da companhia se valorizarem em 164%, colocando as ações no patamar mais alto desde janeiro de 2022.

Mark Zuckeberg afirmou que a companhia está “se tornando mais eficiente para construir produtos melhores de forma mais rápida”. Segundo o relatório, a empresa atingiu 2,04 bilhões de usuários ativos em todos os seus serviços, como Instagram, WhatsApp, Facebook e Messenger.

