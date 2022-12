Tecnologia Google traz recurso de rolagem contínua para usuários de computadores nos EUA

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Retrospectiva do Google mostra os assuntos que mais cresceram nas pesquisas neste ano. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Google anunciou em seu perfil oficial do Twitter que a página de rolagem dos resultados de pesquisa vai passar a ser contínua, permitindo que sejam apresentadas até seis páginas de resultados até surgir o botão “Ver mais” na tela. O recurso estará disponível somente para computadores de usuários dos Estados Unidos.

“A partir de agora, trazemos a rolagem contínua para desktop em inglês nos Estados Unidos para que você possa continuar a ver mais resultados de pesquisa mais facilmente. Ao chegar ao final de uma página de resultados de pesquisa, você, agora, poderá ver até seis páginas de resultados”, diz a publicação da empresa.

Atualmente, na navegação desktop, a lista da busca do Google é dividida em páginas.

Essa atualização visa a tornar as pesquisas realizadas no buscador mais rápidas e fáceis. No blog da empresa sobre a novidade da rolagem contínua, o Google explica que “a maioria das pessoas que deseja informações adicionais tende a navegar em até quatro páginas de resultados de pesquisa. Com esta atualização, as pessoas agora podem fazer isso perfeitamente, navegando por muitos resultados diferentes, antes de clicar no botão ‘Ver mais’”, escreve a companhia.

Em outubro de 2021, a Google já havia anunciado essa mesma atualização de rolagem contínua, porém apenas para aparelhos móveis, como smartphones e tablets, dos Estados Unidos.

Assuntos mais buscados

O Google revelou, nesta quarta-feira (7), a lista com os assuntos que mais estiveram em alta nas buscas de 2022. Temas como “Eleições 2022” e “Copa do Mundo 2022” atraíram o interesse dos usuários e foram os melhores colocados na categoria “Buscas do Ano”. “Brasileirão”, “BBB 22” e “Lula” completam a relação dos cinco termos mais pesquisados no site. Ao todo, 18 categorias foram divulgadas pela empresa – entre elas, ainda estão “acontecimentos”, “como fazer” e “como dançar” – , e todas ajudam a retratar o que o internauta brasileiro procura no Google.

Na categoria “Acontecimentos”, as “Eleições 2022” também se mantiveram na primeira colocação. Em “Como fazer”, os brasileiros buscaram mais por “Como fazer empréstimo do Auxílio Brasil”, enquanto “Toma Toma Vapo Vapo” foi a dança mais procurada pelos usuários. Confira, a seguir, os itens que mais estiveram em alta nas pesquisas das categorias divulgadas pelo Google e saiba o que atraiu o interesse dos brasileiros em 2022.

Buscas do ano

O tema mais buscado do ano no Google foram as “Eleições 2022”, que aconteceram no mês de outubro deste ano e elegeram o novo presidente do país – além de governadores, senadores e deputados estaduais e federais. O assunto ficou a frente de “Copa do Mundo 2022” e “Brasileirão”, dois assuntos relacionados a futebol. O reality show “BBB 22”, que ocorreu no início do ano, e “Lula”, candidato ganhador das eleições presidenciais, completaram o top 5 dos temas mais pesquisados no ano no Google.

Veja o top 10 a seguir: Eleições 2022; Copa do Mundo 2022; Brasileirão; BBB 22; Lula; Flamengo x Corinthians; Banco Central; Copinha; Série B e TSE.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia