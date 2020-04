Rio Grande do Sul Governador anuncia a reabertura do comércio na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2020

Decisão de Leite foi tomada após pedido de prefeitos da região

Atendendo a pedidos de prefeitos, o governador Eduardo Leite anunciou, na tarde desta quinta-feira (16), que um novo decreto estadual permitirá a reabertura do comércio nos municípios da Região Metropolitana da Serra Gaúcha.

A medida não valerá para a Região Metropolitana de Porto Alegre, que continuará com as atividades do setor suspensas até o fim deste mês. Na quarta-feira (15), um decreto do governo manteve o comércio fechado nas duas regiões até 30 de abril como parte das medidas de combate ao coronavírus no Rio Grande do Sul.

A retomada das atividades do comércio na Serra deverá obedecer a uma série de medidas de prevenção à Covid-19, incluindo higienização e atendimento reduzido de clientes.

