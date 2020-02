Rio Grande do Sul Governador Eduardo Leite avalia projetos estratégicos para 2020

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2020

Governador discute projetos prioritários para 2020, em alinhamento com o Mapa Estratégico estabelecido no início da gestão Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Governador discute projetos prioritários para 2020, em alinhamento com o Mapa Estratégico estabelecido no início da gestão - Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite e o SGGE (secretário de Governança e Gestão Estratégica), Claudio Gastal, reuniram-se para avaliar os projetos estratégicos do governo na tarde desta quinta-feira (06), no Palácio Piratini. Apresentadas durante o Seminário 2020, realizado em janeiro, as propostas deverão estar alinhadas com o Mapa Estratégico estabelecido no início da gestão, um diagrama que orienta as ações e as estratégias do Executivo.

A análise parcial feita pelos técnicos da SGGE com todas as secretarias verificou 338 ações governamentais, entre projetos em execução e novas iniciativas. Elas fazem parte de programas como o RS Seguro, o RS Parcerias e o Inova RS. “Nosso enfoque está nos projetos transformadores, significativos para a sociedade. São esses que estamos validando para este ano com o governador”, explicou Gastal.

A definição de quais ações serão mantidas e monitoradas ao longo da gestão ocorrerá até o mês de março, quando os titulares de cada pasta assinarão um compromisso para a entrega das demandas definidas. Depois, caberá à SGGE monitorar o andamento de cada iniciativa e indicar o status em que a mesma se encontra.

Leite acompanhará os processos em reuniões do CGE (Conselho de Gestão Estratégica). Nesses encontros, as secretarias detalharão seus projetos, que passam a integrar o Sistema de Governança, onde são cadastrados os objetivos, as entregas com prazos, os responsáveis e os valores, entre outros indicadores que serão monitorados e quantificados.

A finalidade é melhorar os serviços prestados à sociedade por meio de medidas como simplificação administrativa, modernização da gestão pública e integração dos serviços públicos, especialmente aqueles que podem ser prestados por meio eletrônico.

A reunião também contou com as presenças do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior e dos secretários de Planejamento, Orçamento e Gestão, Leany Lemos, e da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso.

