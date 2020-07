Política Governador gaúcho sanciona cinco projetos de lei estaduais

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2020

Sanção ocorreu por meio de videoconferência Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Sanção ocorreu por meio de videoconferência. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite sancionou, na manhã desta quarta-feira (22), por meio de videoconferência, cinco projetos de lei – quatro de autoria dos deputados estaduais Any Ortiz (Cidadania), Luiz Marenco (PDT), Sergio Peres (Republicanos) e Zé Nunes (PT) e um do Poder Executivo.

“Mesmo que virtualmente, considero importante nós registrarmos essas iniciativas dos deputados e chanceladas pelo plenário que irão beneficiar a população gaúcha”, afirmou o governador. “Aproveito para agradecer a cada um de vocês pelo empenho nesse tempo de dificuldade que estamos vivendo.”

Projetos sancionados:

PL 40/2016

• Proponente: Zé Nunes

• Institui a Semana Estadual do Incentivo ao Ciclismo no Rio Grande do Sul

PL 38/2018

• Proponente: Any Ortiz

• Inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado e no Calendário de Eventos do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil a Semana Farroupilha de Esteio

PL 311/2019

• Proponente: Sergio Peres

• Institui o Dia Estadual do Nikkei (descendentes nascidos fora do Japão), a ser comemorado no dia 20 de junho

PL 457/2019

• Proponente: Luiz Marenco

• Denomina rodovia Cenair Maicá a ERS-536, em toda a sua extensão, em homenagem ao músico, cantor e compositor missioneiro

PL 491/2019

• Proponente: Poder Executivo

• Autoriza o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) a transferir ao município de Nova Pádua a titularidade da rodovia VRS-814 do km 8,59 ao km 12,29, totalizando 3,7 quilômetros. A transferência se justifica em virtude de o trecho estar em área importante para o desenvolvimento do município.

