Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2025

Pauta do encontro incluiu o impacto do "tarifaço" na economia do RS. (Foto: Maurício Tonetto/Secom-RS)

O governador gaúcho Eduardo Leite recebeu nessa sexta-feira (5), durante a 48ª Expointer, o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar. Realizado a pedido do Consulado norte-americano em Porto Alegre, o encontro teve na pauta a convergência de interesses comerciais e oportunidades de investimento no Rio Grande do Sul. A questão do “tarifaço” do presidente Donald Trump também foi discutida.

Leite reiterou sua preocupação com as sobretaxas impostas pela Casa Branca a uma série de produtos brasileiros importados pela nação parceira. A retaliação tem impacto direto sobre setores estratégicos da economia gaúcha, em especial as indústrias de calçados e armas-de-fogo, que juntas empregam dezenas de milhares de trabalhadores no Estado.

Tanto o governador quanto o diplomata americano manifestaram disposição para o diálogo e a confiança na capacidade de entendimento entre os parceiros de longa data. “O objetivo comum precisa ser o de preservar a relação histórica de benefício mútuo no comércio bilateral, garantindo segurança jurídica e condições estáveis para empresas”, ressaltou o chefe do Executivo.

Gabriel Escobar relatou que tem se reunido com representantes do setor privado para obter e transmitor informações e transmiti-las ao governo dos EUA, reforçando o interesse em ampliar a presença e o investimento de empresas americanas no RS.

O encontro foi acompanhado pelos secretários estaduais Edvilson Brum (Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação) e Ernani Polo (Desenvolvimento Econômico) Pricilla Santana (Fazenda), além do diretor-presidente da agência de fomento InvestRS, Rafael Prikladnicki. A diplomacia norte-americana, por sua vez, também se fez presente com o cônsul dos Estados Unidos em Porto Alegre, Jason Green.

Feira na Itália

A partir deste domingo (7), o governo gaúcho estará presente na edição 2025 da Feira Internacional de Calçados de Milão (Micam), com estande coletivo coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), por meio do Departamento de Promoção Comercial e Assuntos Internacionais (DPCI). São três dias de evento.

A feira reúne mais de mil marcas dos mais variados países e recebe cerca de 45 mil compradores, sobretudo da Europa e Oriente Médio. O Rio Grande do Sul será representado pelo secretário-adjunto da Sedec, Leandro Evaldt, juntamente com executivos de três empresas calçadistas sediadas no município de Três Coroas (Vale do Paranhana): AR Brand, Gracieli Carvalho e Q Sonho.

A iniciativa tem por objetivo promover a economia gaúcha como moderna e competitiva no mercado internacional, ampliando a capacidade de venda das empresas por meio da prospecção e diversificação de mercados, acesso a novos canais de distribuição e contato com inovações do setor. Leandro Evaldt ressalta:

“Estar presente em uma feira desse porte é uma oportunidade valiosa para ampliar mercados, gerar negócios e mostrar ao mundo a qualidade e a inovação dos nossos produtos. A Sedec, por meio do DPCI, tem trabalhado para garantir que cada vez mais empresas tenham acesso a esse tipo de vitrine internacional”.

No ano passado, a presença gaúcha na Micam 2024 resultou na prospecção de quase R$ 2,5 milhões em negócios para as empresas participantes do estande do Rio Grande do Sul. Ao todo, foram R$ 626 mil em contratos fechados com compradores de nove países: Estados Unidos, Japão, Colômbia, Portugal, Rússia, Eslováquia, República Dominicana, Itália e Israel.

(Marcello Campos)

