Rio Grande do Sul Governo anuncia recursos para enfrentamento da estiagem, nesta quarta

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







As ações serão destinadas a municípios que tiveram o decreto de emergência reconhecido pela Defesa Civil. Foto: Marcos Santos/USP Imagens As ações serão destinadas a municípios que tiveram o decreto de emergência reconhecido pela Defesa Civil. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

O governador Eduardo Leite anunciará, nesta quarta-feira (15), às 11h30, recursos para o enfrentamento da estiagem no Estado. As ações serão destinadas a municípios que tiveram o decreto de emergência reconhecido pela Defesa Civil.

O evento terá transmissão ao vivo pelo canal do governo do Estado no Youtube e contará com a presença dos secretários José Stédile (Obras e Habitação), Covatti Filho (Agricultura) e Claudio Gastal (Governança e Gestão Estratégica e Planejamento, Orçamento e Gestão).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul