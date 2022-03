Geral Governo federal cogita subsidiar combustíveis por três meses com 27 bilhões de reais

Por Redação O Sul | 8 de março de 2022

Os R$ 27 bilhões levariam em conta a possibilidade de o governo subsidiar até 30% de defasagem da Petrobras. (Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil)

Em reunião nesta terça-feira (8), ministros e autoridades do governo apresentaram uma proposta de subsídio para os combustíveis por três meses que pode custar cerca de R$ 27 bilhões aos cofres públicos, segundo informações do blog de Ana Flor, do portal de notícias G1.

A ideia apresentada seria de um subsídio a partir de um gatilho de US$ 95 o barril de petróleo. Acima disso, o governo arcaria com R$ 300 milhões por ponto percentual de defasagem – nesta terça, o preço do barril alcançou quase US$ 130.

Hoje, a estimativa é que os preços já estejam com uma defasagem acima desse percentual, chegando a quase 40%. A Petrobras não reajusta os preços da gasolina e diesel há 55 dias.

Com as novas medidas anunciadas pelos EUA nesta terça-feira, de proibição da importação de petróleo russo, os preços internacionais podem subir ainda mais.

A reunião na tarde desta terça não terminou com acordo. Por cerca de duas horas, debateram o tema os ministros Ciro Nogueira (Casa Civil), Paulo Guedes (Economia), Bento Albuquerque (Minas e Energia), além dos presidentes do Banco Central, Roberto Campos Neto, e da Petrobras, general Silva e Luna.

Há uma concordância em apoiar a aprovação do PL 11, projeto a ser votado amanhã no Senado e que prevê a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de forma “monofásica”, ou seja, em uma única fase da cadeia de produção. E que todos os estados tenham alíquotas uniformes.

Parte dos ministros não concordam com o subsídio e preferem uma modificação na política de preços da Petrobras, de forma a que a empresa absorva parte dos custos.

Petróleo

O petróleo fechou com fortes ganhos nesta terça-feira (8), estendendo o movimento de segunda-feira. Nesta terça-feira, o foco do mercado esteve nas sanções impostas ao petróleo da Rússia, na esteira do conflito na Ucrânia.

O petróleo WTI para abril, barril de referência nos Estados Unidos, fechou em alta de 3,60%, a US$ 123,70. E barril do petróleo Brent – negociado em Londres e o padrão utilizado pela Petrobras – para maio fechou em alta de 3,87%, a US$ 127,98.

Os preços do petróleo no mercado futuro aceleraram altas após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciar a decisão de proibir a importação de petróleo e gás da Rússia. Além disso, o Reino Unido irá interromper gradualmente a importação do óleo e seus derivados da Rússia até o fim deste ano, confirmou o secretário de Negócios e Energia do país, Kwasi Kwarteng. Já a Comissão Europeia propôs um plano para tornar a Europa independente dos combustíveis fósseis russos “bem antes” de 2030. As informações são do portal de notícias G1 e do jornal O Estado de S.Paulo.

