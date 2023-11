Geral Governo cria força penal contra crime organizado

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2023

Um acordo de cooperação federativa viabilizará a mobilização dos servidores para compor a nova força. Foto: Tom Costa/MJSP Um acordo de cooperação federativa viabilizará a mobilização dos servidores para compor a nova força. (Foto: Tom Costa/MJSP) Foto: Tom Costa/MJSP

Nesta semana, o Ministério da Justiça e Segurança Pública criou a Força Penal Nacional (FPN). Conforme a pasta, o objetivo da ofensiva é promover a integração do sistema penitenciário brasileiro e enfrentar o crime organizado dentro e fora das prisões. A medida está publicada no Diário Oficial da União dessa terça-feira (14).

Profissionais do sistema penal serão reunidos para atuar na aplicação de técnicas especializadas administrativas, assistenciais, gerenciais, de capacitação e também nas situações de crise. Um acordo de cooperação federativa viabilizará a mobilização dos servidores para compor a nova força.

Conforme o ministro Flávio Dino, o sistema será estruturado em dois eixos: descapitalização das facções criminosas e a estruturação do sistema penitenciário. Como base de atuação do grupo, foram definidos princípios, diretrizes e normas de conduta, entre eles proteção dos direitos humanos, promoção da cidadania e da dignidade humana e respeito aos direitos individuais e coletivos.

A força será coordenada pela Polícia Penal Federal, que vai planejar e promover a articulação das atividades com estados, Distrito Federal e órgãos de execução penal. Ainda, poderá ser empregada em qualquer unidade federativa desde que haja solicitação do governador para situações de crise, ou do secretário de administração penal, para apoio de gestão ou capacitação.

No o lançamento do programa, em Brasília, o ministro da Justiça destacou a importância da participação das diferentes esferas do governo e das agências de segurança de todo o País, a fim de superar as crises no sistema penitenciário.

“Hoje estamos institucionalizando mecanismos de parceria que se revelam exitosos. Também chegamos perto de R$ 3 bilhões em repasses para estados ou sendo disponibilizados para projetos. Estamos dando mais um passo na estratégia brasileira para combater o crime organizado.”

Durante o evento também foram anunciados investimentos em equipamentos que viabilizem a atuação da Força Nacional Penal no combate ao crime organizado, como localizadores de equipamentos eletrônicos para a realização de varreduras no sistema penitenciário.

Conforme o governo, desde sua criação como força-tarefa, em 2017, a FPN tem desempenhado um papel fundamental na melhoria dos sistemas prisionais dos estados. Não só se consolidou como uma política pública eficaz na retomada de controle de unidades prisionais rebeladas, mas também como uma ferramenta de integração cooperativa entre órgãos fiscalizadores, estados e União.

