Rio Grande do Sul Governo distribui 140 mil litros de álcool para enfrentamento à Covid-19

Por Redação O Sul | 30 de março de 2020

Álcool foi doação enviada ao governo e envasado por uma empresa Pelotas e outra de Santa Rosa. Foto: Ascom SES Foto: Ascom SES

O governo do Estado distribuirá, a partir de quarta-feira (1°), 70 mil litros de álcool líquido a municípios e hospitais gaúchos, para auxiliar os profissionais que estão na linha de frente do enfrentamento à epidemia da Covid-19.

A previsão é de que mais 70 mil litros sejam distribuídos ao longo do mês de abril. O álcool foi uma doação enviada ao governo e envasado uma parte pela Biriba Indústria de Bebidas, de Pelotas, e outra parte pela Camera, empresa de óleo de soja de Santa Rosa.

A organização do trabalho é realizada pelo Comitê de Logística e Abastecimento do Gabinete de Crise do Enfrentamento à Covid-19, liderada pela Defesa Civil, e que conta com integrantes da SES (Secretaria da Saúde) e do Cosems (Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul