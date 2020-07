Geral Governo do Estado de São Paulo antecipa a reabertura de eventos, cinemas, teatros e academias para cidades com bandeira amarela

A reabertura de espaços culturais só poderá ocorrer quando a região permanecer na fase amarela por 28 dias, de forma ininterrupta. (Foto: Marcelo Camargo/ABr)

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta sexta-feira (3) a antecipação da reabertura de teatros, cinemas, museus, galerias, acervos, centros culturais, bibliotecas, casas de espetáculo, convenções e eventos culturais para a fase 3-amarela do Plano São Paulo. Antes, a reabertura desses setores econômicos estava prevista para acontecer somente na última fase do plano, a fase 5-azul, chamada de normal controlado.

A reabertura de espaços culturais só poderá ocorrer quando a região permanecer na fase amarela por 28 dias [quatro semanas], de forma ininterrupta. Além disso, é necessário que o público esteja sentado e em lugar marcado. A previsão do governo paulista é que isso possa começar a acontecer, na capital, a partir do dia 27 de julho, uma vez que a cidade de São Paulo está na fase amarela desde o dia 29 de junho.

“Lembrando que para essa fase, o funcionamento desses setores está previsto depois que a região tiver uma estabilidade de quatro semanas nessa fase amarela. Não é funcionamento imediato a partir de segunda-feira (6), tem essa previsibilidade das quatro semanas”, disse a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen.

Até agora, o governo paulista só havia permitido o funcionamento de projetos drive-in [como cinemas drive-in]; produção audiovisual; produção de espetáculos como teatro, dança e circo; e de agências e escritórios de publicidade, moda ou design, entre outros.

De acordo com o governo, os espaços culturais deverão regular a entrada de visitantes a, no máximo, 40% de sua capacidade e só poderão funcionar por até 6 horas diárias. O público deverá estar sentado e os assentos deverão ter distanciamento mínimo de 1,5 metro. Também será obrigatório o uso de máscara.

A venda de ingressos deverá ser feita exclusivamente online, para assentos marcados e horários pré-agendados, e será necessário controlar o acesso e o número de pessoas, observando a lotação máxima. Não poderá haver consumo de alimentos e bebidas nesses locais.

Já os grandes eventos e demais atividades culturais, que geram aglomeração, só estarão autorizados a ocorrer após 28 dias consecutivos na fase 4-verde, com ocupação máxima de 60% da capacidade, uso de máscara obrigatório e marcações para delimitar a distância entre as pessoas – que poderão ficar em pé. As vendas de ingresso também devem ser feitas pela internet e será necessário controle do acesso e do número de pessoas.

“Para eventos com público em pé, esses só podem passar a operar a partir da fase verde, com ocupação máxima de 60%, sempre com adoção de protocolos, compra antecipada, assentos marcados e horários pré-agendados. Esses eventos devem controlar o acesso e o número de pessoas, observando a lotação máxima”, disse Patricia Ellen.

“Para esses grandes eventos, somente na fase verde e com estabilidade na região por quatro semanas”, acrescentou. Segundo ela, o governo espera que isso seja possível a partir do dia 12 de outubro.

O Plano São Paulo é dividido em cinco fases que vão do nível máximo de restrição de atividades não essenciais (vermelho) a etapas identificadas como controle (laranja), flexibilização (amarelo), abertura parcial (verde) e normal controlado (azul). O Plano São Paulo também é regionalizado, ou seja, o estado foi dividido em 17 regiões e cada uma delas é classificada em uma fase.

Já as academias, antes previstas para serem abertas na fase 4-verde, poderão ter funcionamento parcial a partir da fase 3-amarela, desde que tenham ocupação máxima de 30% de sua capacidade e funcionem, por no máximo, seis horas. O uso da máscara é obrigatório e a entrada de clientes só pode acontecer com agendamento prévio. Nesta fase, serão permitidas apenas aulas e práticas individuais e os equipamentos devem ser limpos ao menos três vezes ao dia. As academias deverão suspender o uso de chuveiros nos vestiários, mantendo apenas os banheiros abertos.

O governador de São Paulo, João Doria, ressalta que, apesar da reabertura, o estado continua em quarentena e recomendou que as pessoas de grupos de risco para a covid-19 [doença provocada pelo novo coronavírus] mantenham-se em isolamento social. As informações são da Agência Brasil.

