Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2025

Evento foi realizado em Bento Gonçalves durante o lançamento da Rota Pipa Parade 2025. (Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom)

Os festejos que marcam o sesquicentenário da chegada dos primeiros imigrantes italianos em solo gaúcho e que têm como slogan “Nossa história é feita de futuros” foram apresentados oficialmente nessa quinta-feira (16). A solenidade, que contou com a participação do vice-governador Gabriel Souza, foi realizada em Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos, durante a cerimônia que também inaugurou a Rota Pipa Parade 2025, maior exposição de arte ao ar livre da Serra Gaúcha, e tem o apoio do governo do Estado.

O ato inaugurou ainda o calendário oficial dos eventos, que irão ocorrer durante todo o ano nas cidades de colonização italiana, apresentou a logomarca das comemorações e o site alusivo aos 150 anos. O gabinete do vice-governador integra a Comissão Oficial do Sesquicentenário da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul. Gabriel Souza destacou a importância da imigração na formação da identidade do Estado.

“Todo gaúcho tem um pouco da cultura, da gastronomia, do trabalho do povo italiano que chegou aqui há 150 anos. Essa comemoração é muito importante para registrar a participação dos imigrantes italianos na construção do nosso Rio Grande. Naturalmente, queremos que o ano inteiro seja dedicado às festividades que movimentam não só com cultura e o comércio, mas também o turismo, trazendo mais pessoas para conhecer as belezas do Rio Grande do Sul, os produtos daqui, especialmente os vinhos e espumantes que estão ganhando o mercado internacional”, afirmou.

A comissão oficial dos festejos, instituída por decreto pelo governador Eduardo Leite, em abril de 2024, é presidida pelo titular da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJDCH), Fabrício Guazzelli Peruchin, que coordena os trabalhos.

“Os 150 anos serão um marco para a reconstrução do nosso Estado, além de fortalecer os laços de amizade e cooperação entre Brasil e Itália. Nossa intenção é valorizar a história, a cultura e as tradições desse povo, que muito contribuiu para a formação da nossa identidade. Já somos mais de quatro milhões de gaúchos com ascendência italiana”, acrescentou.

As palavras do titular da SJCDH foram reforçadas pelo cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valério Caruso. “Nos últimos 150 anos as comunidades italianas contribuíram muito para transformar a realidade do nosso Estado. E os empresários italianos serão fundamentais em 2025, para a retomada econômica no período da reconstrução”, destacou.

O ex-prefeito de Bento Gonçalves e presidente da Frente Parlamentar Brasil-Itália, deputado Guilherme Pasin, considera que a uva, o vinho, bem como, os setores metal mecânico e a indústria moveleira, fizeram da serra gaúcha uma referência nacional. “Nossos produtos ganharam o mundo. E os italianos fazem parte do crescimento do Estado”, disse Pasin. As informações são do Palácio Piratini.

Governo do Estado lança as celebrações dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul

2025-01-16