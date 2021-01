Rio Grande do Sul Governo do Rio Grande do Sul vende sete imóveis do Instituto de Previdência do Estado

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2021

Os imóveis localizam-se em Viamão, Candelária e Porto Alegre Foto: Divulgação Os imóveis localizam-se em Viamão, Candelária e Porto Alegre. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Prevista inicialmente para o final de novembro, a concorrência para a venda de sete imóveis que pertenciam ao IPE (Instituto de Previdência do Estado) será realizada nesta semana pela Subsecretaria Central de Licitações do Rio Grande do Sul, vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão.

Os imóveis – cinco lojas e dois apartamentos – localizam-se em Viamão (quatro unidades), Candelária (duas) e Porto Alegre (uma). A licitação está marcada para quinta-feira (14). Mais informações podem ser obtidas no site www.celic.rs.gov.br.

