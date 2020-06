Notas Brasil Governo exonera ex-jogador de vôlei Emanuel

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2020

Emanuel Rego foi exonerado da Secretaria especial de Esportes do governo Federal. O campeão olímpico do vôlei de praia era secretário de alto rendimento. Rego entrou para o governo em abril do ano passado para assumir a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, mas no mês seguinte foi deslocado para a secretaria de alto rendimento.

