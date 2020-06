Notas Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 32 milhões nesta quarta

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2020

A Mega-Sena pode pagar, nesta quarta-feira (17), um prêmio estimado pela Caixa Federal em R$ 32 milhões a quem acertar as seis dezenas do concurso. O último sorteio, realizado no último sábado (13), não teve vencedor. Os números contemplados na ocasião foram 14, 16, 38, 39, 41 e 48. As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio.

