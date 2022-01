Brasil Governo federal começa a pagar o Auxílio Gás

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O benefício equivale a 50% do preço do botijão de 13 quilos Foto: Agência Brasil Governo federal começa a pagar o Auxílio Gás. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo federal começou a pagar nesta terça-feira (18) o Auxílio Gás, no valor de R$ 82. Ao todo, cerca de 5,5 milhões de famílias receberão o vale. Elas fazem parte do programa social Auxílio Brasil.

O benefício equivale a 50% do preço do botijão de 13 quilos e será pago a cada dois meses pelo governo federal. Nesta terça, começaram a receber os beneficiários com NIS (Número de Identificação Social) encerrado em 1.

Os cartões e senhas utilizados para saques do Auxílio Brasil podem ser usados para o recebimento do Auxílio Gás. A disponibilidade do benefício pode ser consultada pelos aplicativos do Auxílio Brasil, pelo Caixa Tem ou por meio do telefone 111.

Têm direito ao benefício famílias inscritas no CadÚnico (Cadastro Único Para Programas Sociais do governo federal), com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional (R$ 550), e famílias que tenham entre seus membros residentes no mesmo domicílio quem receba o benefício de prestação continuada da assistência social, que prevê um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção.

A lei estabelece que o auxílio será concedido “preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência”.

Auxílio Brasil

A Caixa Econômica Federal começou a pagar nesta terça-feira a terceira parcela do Auxílio Brasil aos beneficiários com NIS com final 1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil