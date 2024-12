Rio Grande do Sul Governo federal libera R$ 6,5 bilhões para recuperação de áreas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2024

De acordo com o Planalto, parte dos recursos será destinada especificamente ao Rio Grande do Sul, assolado por enchentes entre abril e maio deste ano Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta terça-feira (24) duas medidas provisórias que determinam a liberação de R$ 6,7 bilhões em crédito extraordinário para a reconstrução de áreas afetadas por eventos climáticos extremos.

De acordo com o Planalto, parte dos recursos será destinada especificamente ao Rio Grande do Sul, assolado por enchentes entre abril e maio deste ano. Outra parcela irá para o atendimento da população atingida pelos incêndios e pela estiagem na Amazônia e no Pantanal.

Os recursos serão distribuídos da seguinte forma: R$ 6,5 bilhões para o Rio Grande do Sul e R$ 233,2 milhões para regiões da Amazônia e Pantanal.

As medidas provisórias abrem crédito extraordinário que, segundo o governo, permitirá o financiamento de obras de recuperação de estruturas, como estradas, pontes e prédios públicos, no caso do RS. O valor também usado para financiar projetos que ajudem a prevenir e se adaptar às mudanças no clima.

No caso da Amazônia e do Pantanal, o dinheiro será destinado para aprimoramento de sistemas hidrológicos e para o fortalecimento da capacidade logística das equipes de fiscalização ambiental e das brigadas federais onde há maior incidência de focos de calor.

https://www.osul.com.br/governo-federal-libera-r-67-bilhoes-para-recuperacao-de-areas-afetadas-por-chuvas-e-estiagem-no-rs-e-no-brasil/

2024-12-24