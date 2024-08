Rio Grande do Sul Governo gaúcho defende fim de embargos à exportação de aves pelo Rio Grande do Sul em evento da cadeia de proteína animal

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











A restrição ainda persiste, apesar de o Ministério da Agricultura e Pecuária já ter anunciado o fim do contágio Foto: Maurício Tonetto/Secom Foto: Maurício Tonetto/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador Eduardo Leite participou, na manhã desta terça-feira (06), da abertura oficial do Siavs (Salão Internacional de Proteína Animal), em São Paulo.

No evento, que reúne as principais lideranças e empresas das cadeias produtivas de avicultura, bovinocultura, suinocultura e o setor de peixes de cultivo, Leite defendeu a revisão de embargos que bloqueiam exportações avícolas do Rio Grande do Sul em razão do foco isolado da doença de Newscastle, cujo fim do contágio já foi anunciado pelo Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária). As restrições envolvem Bolívia, Uruguai, Chile, Peru, Cuba, União Econômica Euroasiática e Arábia Saudita.

“Esse episódio demonstra não a falta de sanidade animal, mas, ao contrário, demonstra sim a capacidade dos nossos serviços de vigilância. Por rotina de acompanhamento e fiscalização, identificaram esse foco, montaram um plano de contingência, colocaram os bloqueios sanitários, fizeram os testes em todos os perímetros e identificaram o isolamento do caso naquele empreendimento, garantindo a sanidade da nossa produção”, afirmou Leite.

O foco da doença de Newscastle foi confirmado em 18 de julho, em um estabelecimento de avicultura comercial de corte localizada no município de Anta Gorda. Tão logo saiu o resultado positivo, foi realizada a despopulação total da granja, na qual havia 7 mil aves abrigadas. As carcaças foram descartadas por enterro, conforme preconizado no Plano de Contingência para Influenza Aviária e doença de Newcastle.

No dia seguinte (19), começou o processo de desinfecção da granja, com a remoção da cama do aviário e dos resíduos de composteiras, bem como a limpeza e a desinfecção meticulosa geral do estabelecimento. A ação foi concluída em 25 de julho, data em que o Mapa encaminhou à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) o relatório que comunica o encerramento do foco da doença no RS.

O documento informa à entidade internacional que a investigação epidemiológica conduzida pelo Serviço Veterinário Oficial nas áreas de perifoco (a três quilômetros do foco) e de vigilância (a dez quilômetros do foco) não identificou nenhum animal com sinais clínicos compatíveis com a doença de Newcastle.

Entre a detecção do caso e o dia 26 de julho, a Seapi (Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação) realizou visitas de inspeção em todas as 858 propriedades com criações avícolas no raio de dez quilômetros a partir do foco.

Para dar conta das ações de vigilância ativa e estabelecer as barreiras sanitárias, a Seapi mobilizou 89 servidores, entre fiscais estaduais agropecuários, técnicos agrícolas, entre outros. Em parceria com a Brigada Militar (BM), foram montadas oito barreiras sanitárias no início da contenção do foco. Três delas continuam funcionando, 24 horas por dia. A BM mobilizou 50 servidores para apoiarem a Seapi nas atividades.

“Por isso reivindicamos o fim do embargo à avicultura gaúcha. Este fórum é tão importante para que deixemos muito clara a reinvindicação do desbloqueio das exportações para os diversos mercados. Porque o episódio mostra a qualidade e a competência dos nossos serviços veterinários diante de situações e de intercorrências”, acrescentou o governador.

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, anunciou no evento que será publicado nesta terça-feira o decreto que extingue a emergência sanitária para doença Newcastle em todo território nacional.

Investimento do Estado para incentivo aos produtores

O governador também destacou no SIAVS a resiliência e a contribuição dos empreendedores do campo para o desenvolvimento do país. Leite ressaltou o papel do Estado na promoção de investimentos para incentivo aos produtores rurais e enumerou uma série de medidas promovidas pelo governo gaúcho para fortalecer os negócios no campo.

Entre os pontos destacados, Leite citou a criação das Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato, que contribuíram para reduzir em mais de 70% dos abigeatos no Estado no primeiro semestre de 2024, em comparação com o mesmo período de 2016, pico da série histórica. O governador ressaltou ainda os quase R$ 800 milhões destinados ao Plano de Investimentos em Rodovias, apenas em 2023, para facilitar o escoamento da produção.

O governador ainda agradeceu o apoio e a solidariedade de todos os Estados brasileiros e de inúmeros empreendedores do setor privado que contribuíram para as ações de resgate e reconstrução do Rio Grande do Sul em razão dos prejuízos provocados pela enchente de maio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-defende-fim-de-embargos-a-exportacao-de-aves-pelo-rio-grande-do-sul-em-evento-da-cadeia-de-proteina-animal/

Governo gaúcho defende fim de embargos à exportação de aves pelo Rio Grande do Sul em evento da cadeia de proteína animal

2024-08-06