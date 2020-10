Rio Grande do Sul Governo gaúcho deposita nova parcela dos salários de setembro dos servidores

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A quitação total da folha de setembro está prevista para terça-feira A quitação total da folha de setembro está prevista para terça-feira. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Rio Grande do Sul depositou, nesta sexta-feira (09), uma nova parcela – no valor de R$ 1,8 mil – dos salários de setembro dos servidores que recebem acima de R$ 2,2 mil líquidos.

Com esse pagamento, o Executivo quitou a folha de setembro para quem ganha até R$ 4 mil líquidos, o que representa 73% dos vínculos. A quitação total da folha salarial do mês passado está prevista para terça-feira (13).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul