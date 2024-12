Geral Governo gaúcho detalha investimento de R$ 731 milhões em infraestrutura para navegação

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Canal de Itapuã, em Viamão, é um dos beneficiados pelo serviço de dragagem. (Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Rio Grande do Sul apresentou na sexta-feira (13) detalhes do Programa Estratégico de Reconstrução, viabilizado com recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). Ao todo, serão destinados R$ 731,3 milhões para a dragagem de hidrovias gaúchas, com objetivo de restaurar e ampliar a infraestrutura logística do Estado, gerando maior eficiência e competitividade para estes modais de transporte.

Participaram da coletiva o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, e o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger.

Os recursos fazem parte dos investimentos do Estado na recuperação da infraestrutura após a ocorrência de calamidades. Durante as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em abril e maio deste ano, sedimentos acumularam-se nas hidrovias estaduais, gerando uma diminuição relevante no calado portuário. Com a dragagem, espera-se retomar o pleno fluxo de cargas, dando melhores condições de navegabilidade.

“Esse investimento histórico do governo do Estado para as dragagens dos canais atingidos pelas enchentes reforça nosso compromisso com as hidrovias, tão fundamentais para o escoamento da produção e que garantem a manutenção das vias navegáveis do Rio Grande do Sul. Além disso, os aportes mostram o nosso compromisso com o trabalho de reconstrução, já que representam mais uma etapa efetiva para deixar o Estado cada vez mais forte e ainda mais competitivo”, enfatizou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

O presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, destacou a importância do investimento. “É fundamental para a melhoria da logística do nosso Estado e plena capacidade de operação dos portos, impulsionando o desenvolvimento econômico”, afirmou.

“Além desse investimento, o Rio Grande do Sul também está em trâmites finais para a abertura de um edital, que prevê mais de R$ 47 milhões para a realização de batimetria em diferentes cursos hídricos do Estado. As informações provenientes desses estudos serão fundamentais não apenas para aprimorar os sistemas de alerta e contingência do Estado e garantir a navegação, mas principalmente para verificar se serão necessárias dragagens para a manutenção da fluidez dos recursos hídricos”, complementou a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann.

Criado pelo decreto 57.647/2024, o Funrigs tem como missão financiar iniciativas estratégicas para recuperação, modernização e desenvolvimento sustentável da infraestrutura estadual. Durante o evento, foram detalhados os principais componentes do programa que prevê o maior investimento da história do Estado em infraestrutura para navegação, com orçamento total de R$ 731,3 milhões. Os investimentos estão organizados em dois grandes eixos. Veja abaixo.

– Dragagens Portos RS: Dragagem do Canal de Acesso ao Porto do Rio Grande. Orçamento: R$ 436,9 milhões. Prazo: 18 meses. Levantamento batimétrico e dragagem dos canais artificiais da Lagoa dos Patos e Lago Guaíba. Orçamento: R$ 254,4 milhões. Prazo: 24 meses.

– Infraestrutura e Equipamentos de Segurança e Controle do Porto de Porto Alegre: Elaboração do projeto elétrico e adequação à NR-10. Orçamento: R$ 15 milhões. Prazo: 18 meses. Reestabelecimento das instalações de controle de acesso. Orçamento: R$ 25 milhões. Prazo: 18 meses.

O planejamento apresentado reafirma o compromisso do Estado e da Portos RS em modernizar as condições operacionais, aumentando a confiabilidade e a segurança da infraestrutura portuária do Rio Grande do Sul. As informações são do Palácio Piratini.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-detalha-investimento-de-r-731-milhoes-em-infraestrutura-para-navegacao/

Governo gaúcho detalha investimento de R$ 731 milhões em infraestrutura para navegação

2024-12-14