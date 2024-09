Rio Grande do Sul Governo gaúcho lança Campanha Nacional de Turismo em feira nacional do setor e integra eventos internacionais

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2024

Ação inédita de promoção do turismo do Estado integra o Plano Rio Grande e tem investimento de R$ 30 milhões Foto: Giulian Serafim/PMPA (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

O governo do Rio Grande do Sul divulga para o Brasil as primeiras ações promocionais da Campanha Nacional de Turismo em três grandes eventos nacionais e internacionais marcados para esta semana.

Lançada na quarta-feira (18), a iniciativa de fomento ao turismo integra o Plano Rio Grande e vai investir R$ 30 milhões na atração de turistas, apresentando o Estado gaúcho como um destino resiliente, seguro e preparado após as enchentes de maio.

O calendário de grandes eventos será aberto nesta quarta-feira (25) com a ABAV Expo, em Brasília, que reúne mais de 42 mil participantes – em grande parte agentes de viagens – e mais de 2 mil marcas expositoras.

Até o sábado (28), a Setur (Secretaria de Turismo) representa o Estado com um estande de 100 metros quadrados que apresentará oito regiões turísticas gaúchas, além de contar com um espaço que proporcionará aos visitantes a experiência da pisa da uva.

Em paralelo, o Estado participa do Gramado Summit Punta del Este, marcado para 26 e 27 de setembro no Uruguai. No evento, será exibido o vídeo institucional do Rio Grande do Sul em espanhol.

No sábado, começará a FIT (Feira Internacional de Turismo) em Buenos Aires. O evento na capital argentina se estende até a terça-feira (1/10) e tem a expectativa de atrair mais de 87 mil profissionais do setor para capacitações e palestras.

“O Brasil abraçou o Rio Grande do Sul em um dos momentos mais difíceis da nossa história e, agora, queremos retribuir toda a generosidade recebendo a todos e todas em nosso Estado. Estamos investindo forte no turismo por acreditar que ele será vital na retomada sustentável da nossa economia, em alinhamento ao Plano Rio Grande”, afirmou o secretário de Turismo, Ronaldo Santini.

A participação na FIT Buenos Aires se encerra na terça-feira (1º/10) com um bate-papo entre o diretor-geral da Setur, Rafael Carniel, e a imprensa argentina sobre a retomada do turismo no Rio Grande do Sul após as enchentes.

Campanha Nacional de Turismo

A campanha contará com comerciais de TV, spots de rádio, anúncios em aeroportos e ações de mídia digital. Além disso, influenciadores de turismo serão envolvidos para promover o Estado em uma dinâmica especial, onde cada um será destinado a uma região gaúcha, compartilhando suas experiências de forma colaborativa. Na primeira etapa, a divulgação ocorrerá em plano nacional e, posteriormente, se estenderá para mercados internacionais.

