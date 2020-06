Rio Grande do Sul Governo gaúcho paga R$ 50 milhões a hospitais

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2020

Recursos são provenientes do Tesouro do Estado

O governo do Rio Grande do Sul realizou, nesta terça-feira (16), o pagamento de R$ 50 milhões a cerca de 200 hospitais, clínicas e laboratórios do Estado que prestam serviços por meio do SUS (Sistema Único de Saúde).

Proveniente do Tesouro do Estado, o valor se refere aos incentivos estaduais pela oferta de serviços como urgência e emergência, plantões presenciais em algumas especialidades prioritárias, atendimento a gestantes de alto risco e rede de atenção ao parto e complementação de diárias de UTIs (Unidades de Tratamento Intensivo), entre outros.

Confira aqui a lista de hospitais beneficiados.

Emendas parlamentares

Foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira a Portaria da Secretaria da Saúde número 409/2020, que garante o repasse de R$ 500 mil em emendas parlamentares a cinco hospitais do Rio Grande do Sul (R$ 100 mil para cada um). O valor será destinado ao enfrentamento à pandemia de Covid-19.

As instituições beneficiadas são o Hospital de Santo Ângelo, Hospital Pio XII (Seberi), Sociedade Beneficente Roque Gonzales (Roca Sales), Hospital Dr. Oswaldo Teixeira (Tucunduva) e Hospital Ivan Goulart (São Borja).

