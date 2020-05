Quando a demissão de Valeixo foi publicada no Diário Oficial da União, no dia 24 de abril, os nomes de Moro e do presidente Jair Bolsonaro apareceram como responsáveis pelo ato. Moro, que se demitiu no mesmo dia, disse que foi surpreendido pela exoneração e que não havia assinado o ato. Mais tarde, o Palácio do Planalto republicou a exoneração, sem a assinatura do ex-ministro.

À PF, a Secretaria-Geral explicou que publicar no Diário Oficial o nome do ministro responsável pelo órgão é “a praxe” do governo e que a assinatura física é colhida depois. O esclarecimento foi prestado dentro do inquérito que investiga a denúncia de Moro de que Bolsonaro queria interferir na corporação.

“Segundo a praxe administrativa, a publicação no Diário Oficial vem acompanhada da inclusão da referenda do ministro ou ministros que tenham relação com o ato”, explicou a Secretaria no ofício.