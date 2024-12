Colunistas Governo Lula quer economizar R$ 2,2 bi com corte no salário mínimo. Novo avião presidencial vai custar R$ 2 bi

Interior do "Aerolula", avião da Presidência da República. (Foto: Agência Brasil)

O pacote do presidente Lula vai conseguir, com a mudança na regra de redução do reajuste do salário mínimo, uma economia de R$ 2,2 bilhões em 2025. Essa economia feita em cima do corte no aumento do salário mínimo, se encaixa em um gasto considerado “urgente”: a compra de um novo avião presidencial.

Novo avião de Lula com cama de casal e chuveiro

Lula já recebeu o orçamento para compra de um novo avião. A ordem é deixar o assunto esfriar por enquanto. Pelos cálculos apresentados a Lula, uma aeronave com as configurações solicitadas, e mais autonomia de voo, custa de US$ 250 milhões (R$ 1.449 bilhão) a US$ 350 milhões (R$ 2.029 bilhões). Lula e a primeira-dama Janja da Silva querem substituir a atual aeronave oficial por uma opção mais espaçosa e confortável. Com sala de reunião, o casal quer que a nova aeronave tenha cama de casal e banheiro com chuveiro, escritório pessoal e suíte para casal.

Salário mínimo regional será votado nesta terça-feira (3)

O projeto de lei do governo do Estado que prevê o reajuste do salário mínimo regional (aumento de 5,25%) será votado nesta terça-feira (3). O projeto do governo criará um salário mínimo para o setor privado, mas não aplicará para os servidores do estado. A medida vale para a remuneração de categorias que não têm acordos coletivos, trabalhadores informais e alguns funcionários estaduais, como servidores de escolas. A Assembleia Legislativa também definiu que outros 34 projetos do pacote do governo serão votados em dois dias diferentes: 24 propostas no dia 10, e outras 10 no dia 17, a última sessão do ano antes do recesso parlamentar.

Rubens Ometto, presidente do grupo Cosan: “Estamos ferrados”

O presidente do grupo Cosan, Rubens Ometto, aliado de Lula e integrante do “Conselhão” não se conteve e disse em evento do grupo Esfera Brasil, em São Paulo, na presença do futuro presidente do Banco Central Gabriel Galípolo, no ultimo final de semana:

– Estamos, desculpe o francês, estamos ferrados porque a alta administração do nosso País acha que está certo e não quer fazer nada. É uma pena. O que vai acontecer: os juros vão subindo, os investimentos que todo mundo fala que vai ter de infraestrutura, a parceria público-privada, não vão acontecer porque o empresário que investir com essas taxas de juros vai quebrar”, disse o presidente da Cosan.

Aeroportos de Canela e Torres

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO) entrega hoje as obras de alargamento das pistas, e instalação de equipamentos que permitirão a operação dos aeroportos de Canela e Torres. As cerimônias estão marcadas para as 9 horas em Canela, e às 13 horas em Torres.

João Bosco encerra sete mandatos em Porto Alegre

Sete mandatos como vereador em Porto Alegre, o jornalista João Bosco Vaz (PDT) não concorreu na ultima eleição. João Bosco diz “estive sempre no PDT, onde ingressei por causa do governador Brizola”. Depois de presenciar e participar de muitos embates na tribuna da Câmara, lamenta, decepcionado, que “hoje acabou o debate; as divergências que seriam normais num debate, são levadas quase às vias de fato”. Ele vai aproveitar o início do ano para fechar o último mandato e descansar, embora possa ser incluído nos planos do novo governo do prefeito Sebastião Melo. Nesta eleição, apoiou Melo no primeiro e no segundo turno, embora o seu partido tivesse apresentado a candidata Juliana Brizola. Bosco explica a escolha feita:

-Eu conheço o Melo e conheço a Juliana.

De olho na temporada de verão, Corsan amplia oferta de água e segurança de abastecimento em Tramandaí

A Corsan está ampliando o sistema de distribuição de água em Tramandaí, com três obras simultâneas para garantir mais segurança de abastecimento aos 57 mil habitantes e aos veranistas e turistas que visitam o município na temporada de verão. Estão sendo implantadas duas tubulações (adutoras), uma na área central e outra na Zona Sul, que vão abastecer dois reservatórios. Além disso, está em fase de instalação um poço artesiano, com nova tecnologia, capaz de bombear maior volume de água. Com a conclusão das obras, prevista para dezembro, o incremento será de 700 mil de litros a mais de água para reservação e outros 440 mil litros a mais para serem distribuídos. O investimento total é de R$ 2,6 milhões.

