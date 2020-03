Economia Governo propõe permitir que empresas cortem jornada e salários pela metade devido ao coronavírus

Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

Governo Bolsonaro justifica medidas com manutenção de empregos. Foto: Carolina Antunes/PR Governo Bolsonaro justifica medidas com manutenção de empregos. (Foto: Carolina Antunes/PR) Foto: Carolina Antunes/PR

O governo Jair Bolsonaro vai permitir que empresas cortem pela metade jornada e salários de trabalhadores devido ao avanço da crise do coronavírus. Para o corte acontecer deverá ser encaminhada uma MP (medida provisória) ao Congresso por MP.

O Ministério da Economia justifica a medida dizendo que ela deve preservar empregos. O ajuste ainda demanda de negociação individual. “É preciso oferecer instrumentos para empresas e empregados superem esse período de turbulência. O interesse de ambos é preservação de emprego e renda”, afirmou o secretário de Trabalho, Bruno Dalcolmo.

As empresas devem continuar pagando pelo menos o salário mínimo e não pode ser reduzido o salário hora do trabalhador.

As medidas simplificam ainda regras para trabalho remoto, para antecipação de férias individuais e feriados não religiosos, decreto de férias coletivas, uso de banco de horas, além de redução proporcional de salários e de jornada de trabalho.

No caso das férias individuais, o secretário Dalcolmo explicou que a empresa já pode fazer essa concessão, mas que os procedimentos serão simplificados, podendo ser feitos em um prazo de 48h. As férias poderão ser concedidas mesmo que o período aquisitivo, de 12 meses, não tenha sido atingido. As férias coletivas também poderão ser notificadas em um prazo menor, de até 48 horas.

Sobre a dinamização do banco de horas, os trabalhadores poderão permanecer em casa, neste momento, e registrá-las no banco de horas, recebendo benefícios e salários. “Quando a economia reaquecer, esse saldo de horas pode ser utilizado em favor da empresa e trabalhador, em até 10 horas por dia. Se a jornada normal é 8 horas, pode trabalhar duas a mais”, disse.

CLT

De acordo com a área econômica, a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) não será alterada, mas temporariamente, durante a crise do coronavírus, ela não será aplicada.

