Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

A UFRGS (Universidade Federal do RS) divulgou nesta quarta-feira (18) a Portaria 2297 que suspende os calendários de chamamentos das vagas remanescentes do Concurso Vestibular 2020 e do SiSU/UFRGS 2020, previstos no item 4.1 do Manual do Candidato do Vestibular e item 19 do Edital do SiSU. Também estão canceladas as publicações da listagem de convocações e as sessões para verificação presencial da autodeclaração étnico-racial. A decisão é devida à pandemia da Covid-19 e tem como base a Portaria UFRGS nº 2.291, de 17 de março. Assim que as atividades acadêmicas e administrativas voltem ao normal, novos calendários serão publicados no site da UFRGS.

A Portaria 2297 trata ainda sobre o Atendimento do Ingresso na Graduação. Enquanto durar o estado de excepcionalidade na Universidade, o atendimento será realizado exclusivamente por meio do e-mail ingresso@ufrgs.br.

