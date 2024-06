Rio Grande do Sul Gramado recebe a edição de 2024 do Prêmio Braztoa de Sustentabilidade

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2024

Os interessados em participarem da premiação devem se inscrever até 24 de junho. (Foto: Divulgação)

A edição de 2024 do Prêmio Braztoa de Sustentabilidade, uma das mais importantes premiações do turismo, será realizada em Gramado, na Serra Gaúcha. A iniciativa da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa) e da Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festuris), conta com o apoio do Ministério do Turismo e faz parte da estratégia do governo federal de ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul, por meio do Turismo.

O prêmio Braztoa busca incentivar, identificar e dar visibilidade as iniciativas que se destaquem como as melhores práticas de sustentabilidade em toda a cadeia do turismo nacional, com foco no tripé social, ambiental e econômico e, também, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). A cerimônia de entrega dos prêmios está agendada para o dia 9 de novembro.

Este ano, o evento conta com a parceria da Festuris, como anfitriã em Gramado e, também, do Semeando a Excelência do Desenvolvimento Sustentável (SEEDS), sendo a Braztoa responsável pela curadoria de toda a programação. Essa inédita aliança é marcada pelo compromisso de que o trabalho desenvolvido trará um impacto positivo para todo o trade turístico, fomentando práticas sustentáveis e responsáveis no setor, além de fortalecer o turismo no Rio Grande do Sul.

Sobre o prêmio

O Prêmio Braztoa de Sustentabilidade foi a primeira premiação no mundo a receber a chancela da Organização Mundial do Turismo (OMT), e segue contando com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e do Ministério do Turismo. A premiação chega à sua 12ª edição acumulando mais de 100 ações reconhecidas e quase mil inscritas de todas as regiões do Brasil. Em 2024, serão consagradas até 10 iniciativas que atendam aos requisitos estabelecidos, além das possibilidades de “Menção Honrosa” e “Destaque”.

